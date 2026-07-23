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  • القضاء العراقي: ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ذهبية بقضية الجميلي

القضاء العراقي: ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ذهبية بقضية الجميلي

  • 23 تموز 2026
  • 02:28
القضاء العراقي ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ذهبية بقضية الجميلي

خبرني  - أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، ضبط 13 مليار دينار (9.92 مليون دولار أمريكي ) و400 ألف دولار و40 سبيكة ذهبية في قضية الجميلي بصلاح الدين، واسترداد أكثر من مليار و143 مليون دينار بقضية احتيال مالي.

أكد قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، القاضي ضياء جعفر، استمرار التحقيقات والملاحقات القضائية بحق الشركات المخالفة التي اتبعت طرقا غير قانونية لنقل الأموال إلى خارج العراق.

وأوضح جعفر أن المحكمة تمكنت، اليوم الأربعاء الموافق 22 تموز 2026، من استرداد مبلغ مليار و143 مليونا و847 ألفا و719 دينارا عراقيا عن جريمة احتيال مالي، مبينا أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة جهود المحكمة المتواصلة لملاحقة الجهات المتورطة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات التي حققت أرباحا بوسائل مخالفة أضرت بالمال العام.

وفي ما يتعلق بقضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، أشار القاضي إلى أن التحقيقات أسفرت عن ضبط 13 مليار دينار عراقي و400 ألف دولار أمريكي كانت مخبأة في أماكن متعددة بمحافظة صلاح الدين، فضلا عن ضبط 40 سبيكة ذهبية يزن كل منها كيلوغراما واحدا، ومصوغات ذهبية بوزن 5 كيلوغرامات.

وأكد أن التحقيقات في القضية لا تزال مستمرة لمتابعة متحصلات الجريمة والكشف عن المتورطين فيها.

 

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