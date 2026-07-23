ضمت لاعبا مغمورا.. الفيفا يعلن عن التشكيلة المثالية لكأس العالم 2026

خبرني - فرض منتخب إسبانيا، بطل العالم، حضوره بقوة على التشكيلة المثالية لمونديال 2026، والتي اختارتها الجماهير عبر التصويت على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

فقد تواجد في التشكيلة المثالية 3 من نجوم إسبانيا بطلة العالم هم بيدرو بورو، ومارك كوكوريلا، ورودري، بعد أدائهم الاستثنائي طوال البطولة.

بينما حملت حراسة المرمى المفاجأة الأبرز بتصدر فوزينيا، حارس الرأس الأخضر، تصويت الجماهير كأفضل حارس في المونديال.

وقد تصدر فوزينيا تصويت حراس المرمى بنسبة بلغت 39.6 بالمئة بعد سلسلة من العروض الرائعة لمنتخب الرأس الأخضر، الذي شارك لأول مرة في النهائيات، ليحجز مكانه في التشكيلة ⁠على الرغم من فوز الإسباني أوناي سيمون بجائزة القفاز الذهبي، التي يتم اختيار الفائز بها من قبل مجموعة فنية تابعة للفيفا.

وضمت التشكيلة أيضا نجوما كبارا على غرار الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي والإنجليزي جود بلينغهام والنرويجي إيرلينغ هالاند.

وفي ما يلي ⁠التشكيلة المثالية لمونديال 2026:

حارس المرمى: فوزينيا (الرأس الأخضر)

المدافعون: بيدرو بورو (إسبانيا)، ليساندرو مارتينيز (الأرجنتين)، دايو أوباميكانو (فرنسا)، مارك كوكوريا (إسبانيا).

لاعبو الوسط: رودري (إسبانيا)، مايكل أوليسه (فرنسا)، جود بلينغهام (إنجلترا).

المهاجمون: ليونيل ميسي (الأرجنتين)، إرلينغ هالاند (النرويج)، كيليان مبابي (فرنسا).