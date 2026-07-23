مصر.. حبس متهم بسرقة سيارة الرئيس عبد الناصر

خبرني - قررت النيابة العامة في مصر، حبس شخص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة وتقطيع سيارة أثرية من داخل جراج بمنطقة العطارين في محافظة الإسكندرية.

وقال مالك السيارة، إنها كانت مملوكة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وذلك حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وتلقى قسم شرطة العطارين بالإسكندرية بلاغا يفيد بتعرض سيارة للسرقة والتقطيع من داخل جراج بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ وبدأوا في فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأبلغ الجيران الشرطة بعد سماع أصوات تكسير وضجيج صادرة من الجراج، حيث تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم أثناء تقطيعه أجزاء من السيارة.

وقال المحامي سامي الموافي، إن موكله، وهو رجل أعمال، يمتلك سيارتين داخل الجراج، إحداهما من طراز "كاديلاك"، ويؤكد أنها كانت مملوكة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والأخرى من طراز "كابرس".

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهم كان يتسلل إلى الجراج بصورة متكررة عبر "منور" شقة مجاورة، ويقوم بفك وتقطيع أجزاء من السيارة وبيعها كخردة، فيما أكد مالك السيارة أن المتهم لم يكن يدرك قيمتها التاريخية.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تكليف جهات التحقيق باستكمال التحريات لكشف ملابسات الواقعة.