تمرد في الكامب نو.. 4 نجوم يرفضون صفقة التعاقد مع ألفاريز

خبرني - يدور في أروقة نادي برشلونة انقسام داخلي حاد حول مدى جدوى التعاقد مع الدولي الأرجنتيني جوليان ألفاريز، نجم أتلتيكو مدريد، على الرغم من القناعة التامة بمهاراته الاستثنائية، وسط تحفظات مالية وفنية نابعة من الإدارة الرياضية وغرفة الملابس.

ويرتبط الدولي الأرجنتيني مع أتلتيكو مدريد بعقد لمدة 6 مواسم حتى عام 2030.