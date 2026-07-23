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رسميًا.. زيادة عدد منتخبات كأس أمم أفريقيا

  • 23 تموز 2026
  • 00:52
رسميًا زيادة عدد منتخبات كأس أمم أفريقيا

خبرني  - أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا، بداية من النسخة المقبلة 2027.

وتقام بطولة أمم أفريقيا 2027، بتنظيم مشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا، في الفترة بين 19 يونيو/حزيران وحتى 17 يوليو/تموز.

وقال موتسيبي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، في جنوب أفريقيا، إن الاتحاد الأفريقي قرر زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا، لتصبح 28 منتخبًا بدلًا من 24 منتخبًا.

وأقيمت البطولة الأفريقية في آخر 4 نسخ، بمشاركة 24 منتخبًا، حيث كانت البداية من بطولة 2019 التي أقيمت في مصر، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقي زيادة 4 منتخبات جديدة، بداية من النسخة المقبلة.

وأضاف موتسيبي أن هذه الخطوة تهدف إلى منح عدد أكبر من المنتخبات فرصة الظهور في البطولة الأفريقية، مؤكدًا أن الكاف يعمل دائمًا على تعزيز قوة بطولاته ورفع مستوى المنافسة بها.

يشار إلى أن بطولة أمم أفريقيا ستقام مرة أخرى في عام 2028، وبعد ذلك ستنظم كل 4 سنوات.

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