133121 طالبا يتقدمون لامتحانات (التوجيهي جيل 2009) اليوم

خبرني - يبدأ طلبة الصف الحادي عشر (جيل 2009)، اليوم، التقدم للجزء الأول من الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة، في أولى جلسات الامتحانات التي يستهلونها بمبحث اللغة العربية، على أن تستمر حتى الخميس 30 تموز (يوليو) الحالي.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم محمود حياصات، إن الوزارة استكملت جميع استعداداتها لعقد الامتحان، ووفرت الإجراءات اللازمة لضمان سيره بسهولة ويسر وفي أجواء امتحانية مناسبة للطلبة، بحسب الغد.

وأضاف أن عدد المتقدمين للامتحان يبلغ 133121 طالبًا وطالبة، سيتقدمون للامتحان في 590 مركزًا امتحانيًا تضم 1319قاعة في مختلف مديريات التربية والتعليم، فيما تم تخصيص 23 مركزا لتصحيح دفاتر إجابات مبحثي اللغة العربية واللغة الإنجليزية موزعة على محافظات المملكة.

وأوضح أن 40 مشتركا سيتقدمون للامتحان في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث موزعين على 8 قاعات، فيما سيتقدم 12 طالبًا وطالبة للامتحان في مركز الحسين للسرطان.

وأشار إلى أن 406 من الطلبة ذوي الإعاقة سيتقدمون للامتحان، من بينهم طلبة صم، وكفيفون، وضعاف بصر، وطلبة من ذوي الإعاقات الحركية والشلل الدماغي وغيرها، مؤكدًا أن الوزارة وفرت لهم جميع الترتيبات التيسيرية، بما في ذلك سهولة الوصول إلى القاعات، وتخصيص قاعات في الطابق الأرضي عند الحاجة، بما يضمن توفير البيئة الامتحانية المناسبة لكل فئة.

وبين أن عدد العاملين في مراكز الامتحان من رؤساء قاعات ومساعدين ومراقبين ولجان إشرافية يزيد على 22 ألفًا، جرى اختيارهم من ذوي الكفاءة والأمانة وتدريبهم على تنفيذ التعليمات الناظمة لعقد الامتحان، مشيرا إلى أن الوزارة تفقدت القاعات الامتحانية قبل بدء الامتحانات، وحرصت على توفير مياه الشرب، والإضاءة، والتكييف أو التهوية المناسبة، والمقاعد الملائمة، واللوحات الإرشادية، وجميع المستلزمات التي تضمن توفير بيئة امتحانية مريحة.

وأشار إلى أن الوزارة أتاحت بطاقات الجلوس إلكترونيًا عبر موقعها الإلكتروني، بحيث يستطيع الطالب عبرها معرفة المباحث التي سيتقدم لها، ورقم القاعة، وموقعها الجغرافي.

وأوضح أن طبيعة الامتحانات وإجراءات عقدها لهذا العام مماثلة للعام الماضي، إذ يتكون امتحانا التربية الإسلامية وتاريخ الأردن من 40 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد، ومدتهما ساعة وربع، فيما يتضمن امتحانا اللغة العربية واللغة الإنجليزية 70 % أسئلة اختيار من متعدد و30 % أسئلة إنشائية، وتبلغ مدة كل منهما ساعتين، على أن تبدأ جلسات الامتحان عند الساعة العاشرة صباحًا.

ووجه رسالة إلى الطلبة وأولياء أمورهم، دعاهم فيها للإلتزام بالتعليمات الناظمة للامتحان والإرشادات المنشورة على بطاقة الجلوس الإلكترونية، والحضور إلى قاعة الامتحان قبل نصف ساعة على الأقل من موعد بدء الجلسة، ويفضل في اليوم الأول الحضور قبل ساعة لمن لا يعرف موقع القاعة.

كما دعا الطلبة إلى إحضار إثبات الشخصية يوميًا، والمتمثل ببطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر للأردنيين، وجواز السفر لغير الأردنيين، والبطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، والبطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر، ووضعها على مقعد المشترك داخل القاعة.

وشدد على عدم اصطحاب الهواتف الخلوية، أو الساعات الذكية، أو الأقلام بجميع أنواعها إلى قاعات الامتحان، لافتًا إلى أن وزير التربية والتعليم وجه بإدخال الطلبة إلى القاعات فور وصولهم وعدم إبقائهم في الساحات، لإتاحة الوقت الكافي للتعرف إلى أماكن جلوسهم واستكمال بياناتهم على أوراق الإجابة، وتهيئتهم نفسيًا قبل بدء الامتحان.