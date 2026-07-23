جامعة الزيتونة الأردنية تحتفل بتخريج الفوج الثلاثين لطلبة الفصل الدراسي الثاني

خبرني - احتفلت جامعة الزيتونة الأردنية بتخريج الفوج الثلاثين من طلبة الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد المجالي، بحضور عمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، إلى جانب أهالي الخريجين.

وشمل الحفل تخريج طلبة درجتي البكالوريوس والماجستير من كليات العلوم وتكنولوجيا المعلومات، والصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية (العلاج الطبيعي)، والهندسة والتكنولوجيا، إضافة إلى طلبة كلية الدراسات العليا، وسط أجواء احتفالية عكست فرحة الخريجين وأسرهم بهذه المناسبة التي تُتوِّج سنواتٍ من الجد والاجتهاد.

وأكَّدَ الأستاذُ الدكتورُ محمدُ المجالي، في كلمته خلال الحفل، أنَّ الجامعةَ تواصلُ رسالتَها في إعدادِ كفاءاتٍ علميةٍ ومهنيةٍ مؤهلة، تجمع بين المعرفة والقيم وروحِ المسؤولية، وتسهم بفاعلية في خدمة الوطن ومسيرة التنمية في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، مشيرًا إلى أن تخريجَ فوجٍ جديدٍ من الطلبة يمثل ثمرةَ سنواتٍ من الاجتهاد وبدايةَ مرحلةٍ جديدةٍ من العطاء والتميز.

وأشار المجالي إلى أن جامعةَ الزيتونةِ الأردنية رسخت مكانتَها منذ تأسيسها بوصفها إحدى الجامعات الرائدة، من خلال تطوير برامجها الأكاديمية، والارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي، وتبني نهجٍ يقوم على التميز والابتكار، بما يواكب متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأضاف أن الجامعةَ تُعدُّ اليوم أكبر جامعةٍ خاصةٍ في المملكة، إذ تضم نحو ثمانيةَ عشرَ ألفَ طالبٍ وطالبةٍ، وتطرح خمسةً وثلاثين برنامجًا لمرحلة البكالوريوس، وستةَ عشرَ برنامجًا للدراسات العليا، كما نجحت في استقطاب أكثر من ثلاثةِ آلافٍ وخمسمائةِ طالبٍ وافدٍ من أكثر من عشرين دولة، بما يعكس مكانتَها الأكاديمية المرموقة على المستويين العربي والدولي.

وبيَّن أن الجامعةَ حققت إنجازاتٍ نوعيةً في مجالات البحث العلمي، وخدمة المجتمع، والشراكات المحلية والدولية، واستحداث البرامج الأكاديمية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الأنشطة الطلابية، لافتًا إلى أن نسبة تشغيل خريجيها في عددٍ من التخصصات تجاوزت سبعين بالمئة، وهو ما يؤكد جودة مخرجاتها الأكاديمية وكفاءة خريجيها.

وثمَّن المجالي جهود مجلسِ الأمناءِ، وهيئةِ المديرين، وإدارة الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، مؤكدًا أن ما حققته الجامعة من إنجازات جاء ثمرةً للعمل المؤسسي وروح الفريق الواحد.

ووجَّه رئيسُ الجامعة رسالةً إلى الخريجين، دعاهم فيها إلى أن يكونوا خيرَ سفراء لجامعتهم، وأن يحملوا قيمها ورسالتها في مواقع عملهم، وأن يجعلوا من العلم والعمل والإخلاص منهجًا في حياتهم، مباركًا لهم ولذويهم هذا الإنجاز، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في خدمة وطنهم ومجتمعهم.

واختتم المجالي كلمته بالتأكيد على أن الأردنَ، بقيادة جلالةِ الملكِ عبدِ اللهِ الثاني ابنِ الحسين، يواصل مسيرة البناء والتحديث بثقةٍ وعزم، داعيًا الله أن يحفظ الأردن ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.

وألقت الطالبة براءة مشايخ كلمة الخريجين، عبّرت فيها عن اعتزازها وزملائها بهذا الإنجاز الذي يمثل محطةً مفصليةً في مسيرتهم العلمية، مؤكدةً أن التخرج هو ثمرةُ المثابرة والإصرار وتجاوز التحديات، وبدايةُ مرحلةٍ جديدةٍ من العطاء والمسؤولية.

كما وجّهت الشكر والتقدير إلى أولياء الأمور وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية على ما قدموه من دعم ورعاية طوال سنوات الدراسة، مشيرةً إلى أن جامعة الزيتونة الأردنية لم تكتفِ بتزويد طلبتها بالمعرفة، بل غرست فيهم قيم الانتماء والمسؤولية والتميز، ليغادروا مقاعد الدراسة وهم مؤهلون للإسهام في خدمة وطنهم والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، واختتمت كلمتها بتهنئة زملائها الخريجين، متمنيةً لهم مستقبلًا حافلًا بالنجاح والإنجاز.

ويجسّد تخريج الفوج الثلاثين استمرار جامعة الزيتونة الأردنية في أداء رسالتها التعليمية والوطنية، من خلال رفد سوق العمل بخريجين يمتلكون الكفاءة العلمية والمهارات العملية، بما يعزز دور الجامعة في إعداد أجيال قادرة على مواكبة المتغيرات والإسهام في بناء مستقبل الوطن، انسجامًا مع رؤيتها في التميز والابتكار والريادة.

وبلغ عدد الخريجين لهذه الكليات 801 خريجًا وخريجةً، منهم 726 من طلبة البكالوريوس، و75 طالبَ ماجستير.