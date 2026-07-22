المنتخب النسوي تحت سن 17 يتأهل إلى نصف نهائي غرب آسيا

خبرني - حجز المنتخب الوطني النسوي تحت سن 17 لكرة القدم، مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا السادسة للناشئات، بعد فوزه على البحرين 2-0، في مباراة أُقيمت اليوم الأربعاء، على ستاد الأمير محمد في الزرقاء.

وأحرز هدفي المنتخب نادين أبو صالحة من ضربة جزاء د.55، وتولين عبيدات د.86.

ومثل المنتخب باللقاء: مايا السيد، ماريا الموسى، ليان ضمور، نهى القيسي (جود داوود)، لين أبو حلوة، ينا دويك، لين القيسي (تولين عبيدات)، نادين أبو صالحة (لين صوبر)، لمار يوسف (إيمان طميزي)، الما الصيفي، رغد حقروص (تيماء جعارة).

وجاءت البداية هادئة بدون أي هجمات تذكر من الطرفين، ومع مرور الوقت حاول المنتخب الوطني تعديل النتيجة في أكثر من فرصة أبرزها كانت عبر أبو حلوة من خارج منطقة الجزاء لولا تألق حارسة المنافس لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، ازداد الضغط الهجومي من المنتخب لينجح المنتخب بافتتاح النتيجة من أبو صالحة عبر ركلة جزاء حصلت عليها لين القيسي، وعززت البديلة عبيدات، بالثاني بعد أن افتكت الكرة من الدفاع وأسكنتها الشباك.

وتصدر المنتخب الوطني ترتيب فرق المجموعة الأولى بـ 6 نقاط، ويليه فلسطين 3، والبحرين (دون نقاط).

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني الجمعة المقبل، ضمن الدور نصف النهائي للبطولة، على أن يواجه المنتخب الفلسطيني نظيره السوري بذات الدور.

وحسب نظام البطولة، تم توزيع المنتخبات على مجموعتين، حيث يلعب الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي.

ويشارك المنتخب الوطني في كأس سريكاندي ميرديكا - 2026 في إندونيسا، إلى جانب إندونيسيا (أ) و(ب)، تايلاند، سنغافورة، هونغ كونغ، ماليزيا، والسعودية، في إطار التحضيرات للتصفيات الآسيوية.