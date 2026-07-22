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ما هي عملية التجميل التي خضع لها فينيسيوس جونيور؟

  • 22 تموز 2026
  • 23:46
ما هي عملية التجميل التي خضع لها فينيسيوس جونيور

خبرني - ظهر فينيسيوس جونيور لاعب منتخب البرازيل وريال مدريد الإسباني بوجه مختلف مؤخراً وذلك بعد إجراء عملية تجميل للذقن، وهي العملية التي باتت رائجة بالنسبة للرجال في إسبانيا وفقاً لجراحين تجميليين تحدثوا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال جراح التجميل كارلوس غولون في حديثه مع الصحيفة واسعة الانتشار: عملية تجميل الذقن باتت رائجة مؤخراً لدى الرجال الراغبين في إجرائها، وخصوصاً في فترة فصل الصيف ليظهروا بشكل أفضل ويشعروا براحة أكبر.

وأضافت ماريا هيريرو جراحة الوجه والفكين: هذا إجراء من شأنه تعديل الذقن وجعله متناسباً مع بقية الوجه ويتم عمله بتقنيات متطورة تضمن نتيجة طبيعية ومتناسقة.

وكشفت مورا فيسنتي إحدى أخصائيات التجميل: يعاني الشخص بعد العملية من انزعاج وتورم في المنطقة المصابة لعدة أيام ودائماً ما تكون هناك صعوبة مؤقتة في الابتسام أو الكلام. لكن المريض سيستعيد مظهره الطبيعي في غضون أسبوعين إلى شهر.

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