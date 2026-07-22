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  • رويترز: واشنطن تحقق في احتمال مساعدة موسكو لطهران في شن هجمات على مواقع بالخليج

رويترز: واشنطن تحقق في احتمال مساعدة موسكو لطهران في شن هجمات على مواقع بالخليج

  • 22 تموز 2026
  • 23:06
رويترز واشنطن تحقق في احتمال مساعدة موسكو لطهران في شن هجمات على مواقع بالخليج

خبرني - دفعت هجمات الطائرات الإيرانية المسيرة على منشآت وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إي) في الخليج محللي المخابرات إلى التحقيق فيما إذا كانت روسيا قدمت المساعدة من خلال تزويد طهران بمعلومات عن الأهداف أو تكنولوجيا الطائرات المسيرة المتقدمة، وفقا لما نقلته رويترز عن مصادر.

وقالت المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لكون الأمر يتعلق بمسائل الأمن القومي، إنّ مسؤولي المخابرات الأميركية لم يتوصلوا بعد إلى استنتاجات قاطعة بشأن احتمال تورط روسيا في الهجمات على منشآت (سي.آي.إيه) غير أن فاعلية الضربات ودقتها الظاهرة، فضلا عن الدعم التقني الروسي الأوسع نطاقا لإيران، ربما تكون أدلة محتملة على انخراط موسكو.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه إيران، منذ 11 يوما، تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت عددًا من الدول في المنطقة، وشملت منشآت مدنية وبنى تحتية ومواقع مختلفة، في تصعيد أثار مخاوف من اتساع رقعة المواجهة الإقليمية.

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