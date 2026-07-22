الأردن.. علان: سوق الذهب يشهد حركة نشطة بين الادخار وشراء المجوهرات

خبرني - يشهد سوق الذهب في السوق المحلي حركة نشطة تتوزع بين الإقبال المستمر على الاستثمار والادخار، وبين الارتفاع الملحوظ في الطلب على المجوهرات المشغولة بالتزامن مع حلول الصيف والأعياد والمناسبات الاجتماعية، وفقا لنقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان.

وقال علان الأربعاء لـ "المملكة" إنّ حركة الإقبال على الذهب تنقسم إلى قسمين رئيسيين؛ الأول يتعلق بغايات الادخار والاستثمار من خلال شراء الليرات والأونصات والسبائك الذهبية.

وأشار إلى هذا الإقبال يمتد على مدار العام بفضل حرص قطاع واسع من المواطنين الأردنيين على التحوط بالذهب كملاذ آمن لتحافظ على قيمة مدخراتهم، وفق قاعدة "زينة وخزينة" الرائجة أردنياً.

وأضاف أن القسم الثاني يمثل "ذروة موسم الطلب" على المجوهرات والحلي المشغولة، الذي يمتد عادةً من منتصف حزيران وحتى نهاية أيلول من كل عام.

وبيّن علان أن هذا الانتعاش في الطلب يعود إلى التزامن بين عودة المغتربين الأردنيين، وبدء العطلة الصيفية للمدارس والجامعات، إلى جانب انتهاء امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي)، مما ينعكس إيجاباً على ارتفاع نسبة الأفراح والمناسبات الاجتماعية، وبالتالي زيادة حركة الشراء على المجوهرات المحلية والمستوردة بشكل ملحوظ.