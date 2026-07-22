وزير الشباب يتابع تحضيرات جائزة الحسين للعمل التطوعي

خبرني - ترأس وزير الشباب نائب رئيس مجلس أمناء جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، رائد سامي العدوان، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا ضمن الأعمال التحضيرية للدورة الرابعة للجائزة لمناقشة الخطة التنفيذية للدورة الرابعة وتعزيز الشراكة الوطنية الهادفة إلى توسيع المشاركة في الجائزة وترسيخ ثقافة العمل التطوعي.

وشارك في الاجتماع وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ومدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة وأمين عام وزارة الشباب مازن أبو بقر وأمين عام وزارة الثقافة نضال العياصرة والمديرة التنفيذية لمؤسسة ولي العهد تمام منكو ومدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق إلى جانب ممثلين عن غرفتي تجارة وصناعة الأردن.

وأكد العدوان أن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي أصبحت محطة وطنية لتكريم الجهود التطوعية وتعزيز ثقافة التطوع، مشيرا إلى أن الدورات الثلاث السابقة شهدت مشاركة أكثر من 47 ألف متقدم بمختلف فئات الجائزة الأربعة ومجالاتها.

وبين العدوان أن الجائزة تمثل إحدى ثمار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة العمل التطوعي إلى جانب ميثاق التطوع وحوافز المتطوعين والتي انبثقت عن أعمال اللجنة التوجيهية العليا للعمل التطوعي مؤكداً أن هذه المنظومة تعكس نهجاً وطنياً متكاملاً لترسيخ العمل التطوعي كقيمة مجتمعية وممارسة مؤسسية مستدامة.

وأشار العدوان إلى موافقة مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع النظام المعدل لنظام الجائزة تمهيدا لاستكمال إجراءات إقراره، مبيناً أن التعديلات تستهدف مواكبة التطور الذي شهده قطاع العمل التطوعي وتعزيز الحوكمة المؤسسية للجائزة وتطوير منظومة التقييم والتحكيم بما يرفع من كفاءة إدارة الجائزة ويعزز الشفافية والعدالة.

واستعرض العدوان خطة عمل الدورة الرابعة التي تتضمن تنفيذ برنامج وطني للتعريف بالجائزة والتدريب على آليات الترشح والتقدم للجائزة، إضافة إلى مراحل استقبال الطلبات والتقييم والتحكيم وصولاً إلى إعلان النتائج وتكريم الفائزين.

وأكد الحضور أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية في دعم العمل التطوعي وتوسيع قاعدة المشاركة في الجائزة وتوجيه المبادرات التطوعية نحو الأولويات الوطنية والاحتياجات المجتمعية بما يعزز التكافل الاجتماعي ويسهم في ترسيخ المكانة الريادية للمملكة في مجال العمل التطوعي.