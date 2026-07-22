أردوغان يتدخل في مفاوضات بشكتاش مع محمد صلاح

خبرني - تطورت الأحداث بشكل سريع داخل نادي بشكتاش التركي، في ظل التقارير التي تفيد بأن التعاقد مع المصري محمد صلاح، لم يعد مجرد طموح رياضي، بل إن شخصيات بارزة في الدولة التركية تتابع الأمر عن كثب.

وذكرت صحيفة "سوزجو" التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدخل بشكل شخصي في تفاصيل الصفقة، وأنه سأل رئيس بشكتاش سردال أدالي، بشأن معلومات وافية عن سير المفاوضات مع النجم المصري، ويتابع أردوغان بشكل شخصي، عملية انتقال صلاح المقترحة إلى بشكتاش.

ويعتقد مسؤولو النادي أن الدعم الحكومي غير المباشر، قد يمهد الطريق لتجاوز العقبات المالية الضخمة التي تتطلبها صفقة بهذا الحجم، ولا يكتفي بشكتاش بالسعي وراء الألقاب المحلية فحسب، بل يطمح أيضاً إلى الهيمنة القارية.

وقالت الصحيفة نفسها إن الصحفي والمذيع التركي أردوغان أقطاش، قد أكد بشكل علني، أن المهاجم المصري صلاح سيصل إسطنبول يوم الأربعاء، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على عقده مع بشكتاش، وفي حال تم ذلك، فإن الصفقة ستكون أكبر عملية انتقال في تاريخ الدوري التركي، فيما يخص القيمة السوقية والجماهيرية.