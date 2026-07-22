*
الاربعاء: 22 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

جدة لامين يامال تكافؤه بطبق الرفيسة بعد الفوز بكأس العالم

  • 22 تموز 2026
  • 22:14
جدة لامين يامال تكافؤه بطبق الرفيسة بعد الفوز بكأس العالم

خبرني - لم تخف فاطمة جدة لامين يامال نجم إسبانيا سعادتها بتحقيق حفيدها كأس العالم 2026، مشيرة إلى أنها ستطبخ له طبق الرفيسة المغربي التقليدي فور عودته إلى برشلونة.

وفازت إسبانيا على الأرجنتين بهدف دون رد سجله فيران توريس في الشوط الإضافي الثاني ليفوز منتخب "لا فوريا روخا" بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

والتقت قناة "لا سيكستا" التلفزيونية بجدة لامين يامال في حي روكافوندا بالقرب من برشلونة، إذ قالت: أنا أشعر بالسعادة حقاً، شكراً لإسبانيا وشكراً للجميع.

وتابعت: كنت متوترة طوال المباراة لكن عندما سجل فيران توريس الهدف شعرت بأن الكأس اقتربت وأن إسبانيا ستكون بطلة العالم.

وختمت عن حفيدها: لم أتواصل معه حتى الآن لأنه ربما كان نائماً أو مسافراً، لكن عندما يعود إلى هنا سأطبخ له ما يريد. سأطبخ له طبق الرفيسة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أردوغان يتدخل في مفاوضات بشكتاش مع محمد صلاح
أردوغان يتدخل في مفاوضات بشكتاش مع محمد صلاح
  • 2026-07-22 22:30
20 مليون يورو.. محمد صلاح يرفض عرضا سعوديا ضخما
20 مليون يورو.. محمد صلاح يرفض عرضا سعوديا ضخما
  • 2026-07-22 21:42
حدث بالفعل.. ثنائي إسبانيا يجني «الطماطم» مكافأة المونديال
حدث بالفعل.. ثنائي إسبانيا يجني «الطماطم» مكافأة المونديال
  • 2026-07-22 19:55
الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامات لمدرب ساوثامبتون في فضيحة تجسس
الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامات لمدرب ساوثامبتون في فضيحة تجسس
  • 2026-07-22 18:38
الفيصلي والحسين يتصدران مشهد (الميركاتو) في الاردن
الفيصلي والحسين يتصدران مشهد (الميركاتو) في الاردن
  • 2026-07-22 17:45
صحفي يفجر مفاجأة عن فيرّان توريس.. هذا ما حدث معه قبل هدفه التاريخي أمام الأرجنتين
صحفي يفجر مفاجأة عن فيرّان توريس.. هذا ما حدث معه قبل هدفه التاريخي أمام الأر...
  • 2026-07-22 16:58