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عراقجي: أي عدوان على إيران سيُقابل برد قوي وحاسم

  • 22 تموز 2026
  • 22:07
عراقجي أي عدوان على إيران سيُقابل برد قوي وحاسم

خبرني - حذّر وزير الخارجية عباس عراقجي الأربعاء من أن إيران سترد بالمثل على أي قصف تتعرض له بنيتها التحتية، بعدما توعدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بذلك لقاء استهدافها السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز.

وكتب عراقجي على منصة إكس "عقيدتنا الدفاعية واضحة: العين بالعين. أي اعتداء على إيران، بما في ذلك على بنيتنا التحتية، سيستدعي ردا قويا وحاسما".

وأضاف "من يساهمون في اعتداء كهذا، أيا كانت المساهمة، سيُعتبرون أهدافا مشروعة كذلك".

من جهته، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الأربعاء، إنه لن يتمكن أحد من بيع النفط في المنطقة إذا لم تتمكن إيران من بيعه.

وأضاف قاليباف، في منشور على منصة "إكس"، أن طهران إذا لم تضمن أمنها، فلن تكون أي بنية تحتية آمنة، مؤكدا أن "معادلة هذه الحرب واضحة: إما كل شيء وإما لا شيء"، ومشيرا إلى أن أمن مضيق هرمز يكمن في رحيل القوات الأميركية عنه.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تقصف الولايات المتحدة البنية التحتية المدنية الإيرانية في كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفن في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وتتواصل عمليات القصف الأميركية للأراضي الإيرانية منذ تجدد الحرب في 7 تموز.

وأعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، بعد تجدد المواجهات التي وصفت بأنها الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الطرفين في نيسان.

وحذّرت إيران من أن استئناف الحصار البحري على موانئها يقوّض مذكرة التفاهم مع واشنطن.

واندلعت الحرب في 28 شباط، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران، وهو ما ردت عليه طهران بإغلاق مضيق هرمز، الذي كان قبل الحرب الممر المائي الرئيسي لنحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية.

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