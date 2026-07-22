20 مليون يورو.. محمد صلاح يرفض عرضا سعوديا ضخما

خبرني - اقترب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من مواصلة مسيرته داخل القارة الأوروبية، بعدما رفض عرضًا ماليًا ضخمًا من الدوري السعودي، مفضلًا خوض تجربة جديدة مع بشكتاش التركي.

ورغم ارتباط اسم قائد منتخب مصر خلال الفترة الماضية بأندية في الدوري السعودي، إلى جانب اهتمام من أندية في الدوري الأمريكي، فإن وجهته الأقرب أصبحت الدوري التركي، بعدما دخل بشكتاش بقوة في سباق التعاقد معه.

وكان غلطة سراي وفنربخشة من أوائل الأندية التي أبدت اهتمامها بضم صلاح، قبل أن ينجح بشكتاش في التقدم بالمفاوضات، وسط ترقب لحسم الصفقة خلال الأسبوع الجاري بعد الاتفاق على تفاصيل المكافآت والعمولات.

وبحسب تقرير شبكة A Spor، فإن صلاح سيحصل على راتب سنوي يبلغ نحو 10 ملايين جنيه إسترليني شاملًا المكافآت، وهو مبلغ يقل بشكل واضح عما كان يتقاضاه مع ليفربول، لكنه لم يمنعه من الموافقة على خوض التجربة الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن النجم المصري رفض عروضًا من أندية سعودية وصلت قيمتها إلى 20 مليون يورو سنويًا، مؤكدًا أن رغبته كانت الاستمرار في المنافسة داخل أوروبا.

وأضاف التقرير أن صلاح متحمس للغاية لارتداء قميص بشكتاش وخوض تجربة جديدة في الدوري التركي، رغم الإغراءات المالية القادمة من السعودية.

ويترقب بشكتاش إنهاء الصفقة قبل انطلاق مشواره القاري، حيث يستعد لمواجهة ميتييلاند الدنماركي في الدور التمهيدي الثاني من الدوري الأوروبي، بينما يستضيف ملعب النادي المباراة النهائية للمسابقة في الموسم المقبل.