مفاجأة لعشاق القهوة.. الجرعة المثالية تنقذ القلب والإفراط قد يكون قاتلا

خبرني - كشفت دراسة أمريكية حديثة أن تناول ما يصل إلى خمسة أكواب من القهوة يوميًا قد يسهم في حماية القلب والأوعية الدموية.

وحذرت الدراسة في نفس الوقت من الإفراط في استهلاك الكافيين، خاصة من مصادره المركزة مثل مشروبات الطاقة.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة جمعية القلب الأمريكية، حيث راجع الباحثون أحدث الأدلة العلمية المتعلقة بتأثير القهوة والكافيين على صحة القلب، وتوصلوا إلى أن شرب القهوة السوداء الخالية من السكر والإضافات يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسكتات الدماغية وفشل القلب واضطرابات نظم القلب.

ويرجح العلماء أن تعود هذه الفوائد إلى احتواء حبوب القهوة على مركبات طبيعية مضادة للالتهابات تُعرف باسم "البوليفينولات"، وهي مواد غنية بمضادات الأكسدة تساعد على تحسين وظائف الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات المزمنة المرتبطة بأمراض القلب والسرطان وغيرها من الأمراض.

وأوضح الباحثون أن الكافيين قد يقدم فوائد مماثلة لدى بعض الأشخاص، إلا أن الاستجابة له تختلف بشكل كبير من فرد لآخر تبعًا للعمر والحالة الصحية والعوامل الوراثية وسرعة استقلاب الجسم للكافيين.

وأشار الفريق البحثي إلى أن استهلاك ما يصل إلى 400 ملليجرام من الكافيين يوميًا، وهو ما يعادل نحو خمسة أكواب من القهوة، يُعد آمنًا لمعظم البالغين ولا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بشرط عدم إضافة كميات كبيرة من السكر أو المنكهات.

وفي المقابل، حذرت الدراسة من الجرعات المرتفعة من الكافيين الموجودة في بعض مشروبات الطاقة ومشروبات "الطاقة المركزة"، إذ قد تؤدي إلى زيادة مفاجئة في ضغط الدم واضطرابات في نبضات القلب، بل وقد ترفع خطر حدوث مشكلات قلبية خطيرة حتى لدى الأشخاص الأصحاء.

وأظهرت النتائج أن تناول نحو خمسة أكواب من القهوة يوميًا ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، أحد أبرز عوامل الخطر لأمراض القلب والسكتات الدماغية. كما ارتبط الاستهلاك المنتظم للقهوة بانخفاض احتمالات الإصابة بالرجفان الأذيني، وهو اضطراب شائع في نظم القلب قد يؤدي إلى جلطات وسكتات دماغية وفشل قلبي.

كما أشارت دراسات سابقة استعرضها الباحثون إلى أن شرب خمسة أكواب من القهوة يوميًا قد يخفض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 30%، بينما أظهرت بيانات أخرى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص الذين يستهلكون هذه الكمية مقارنة بغيرهم.

وفيما يتعلق بالسكتات الدماغية، بينت إحدى الدراسات أن تناول نحو أربعة أكواب يوميا قد يقلل خطر الإصابة بها بنسبة تصل إلى 21%.

وأكد الباحثون أن فوائد القهوة ترتبط أساسا بالقهوة المفلترة أو الفورية، بينما قد تؤدي أنواع القهوة غير المفلترة، مثل القهوة المحضرة بالمكبس الفرنسي (French Press)، إلى رفع مستويات الكوليسترول الضار بمرور الوقت.

وقال الدكتور جريجوري ماركوس، رئيس أبحاث أمراض القلب بجامعة كاليفورنيا: "لا توجد كمية واحدة مناسبة للجميع من الكافيين، فاستجابة الأشخاص تختلف وفقًا لعوامل عديدة. وما قد يكون آمنًا لشخص ما قد يسبب الخفقان أو القلق أو اضطرابات النوم لشخص آخر".

وشدد الباحثون في ختام الدراسة على أن الفوائد الصحية المرتبطة بالقهوة لا تنطبق على المنتجات التي تحتوي على كافيين صناعي عالي التركيز، مثل بعض مشروبات الطاقة، مؤكدين أن الاعتدال يظل العامل الأهم لتحقيق الفوائد الصحية وتجنب المخاطر المحتملة.