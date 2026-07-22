الأردن يودّع القسائم البلاستيكية لترخيص المركبات اعتبارًا من 2 آب

خبرني - أعلن مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام، العميد عمر القرعان، أن الإدارة ستوقف إصدار القسائم البلاستيكية والورقية الخاصة بترخيص المركبات داخل المملكة اعتبارًا من 2 آب المقبل، في إطار التحول الرقمي واعتماد الوثائق الإلكترونية.

وأوضح القرعان أن إصدار النسخ البلاستيكية لرخص القيادة سيستمر للمواطنين الذين يحتاجونها للاستخدام خارج الأردن، كما ستبقى القسائم البلاستيكية متاحة للمسافرين بمركباتهم إلى خارج المملكة، فيما ستكون القسيمة الإلكترونية المعتمدة للاستخدام داخل الأردن.

وأكد أن القسائم البلاستيكية الحالية ستظل معتمدة قانونيًا حتى 1 كانون الثاني 2027، مشيرًا إلى أن قرار وقف إصدارها جاء بعد استكمال المتطلبات الفنية اللازمة لاعتماد الوثائق الرقمية.

وفيما يتعلق بالمواطنين الذين لا يمتلكون هواتف ذكية، أوضح القرعان أن بإمكانهم طباعة رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الخاص بالقسيمة الإلكترونية والاحتفاظ به على ورقة لإبرازه عند الحاجة، مؤكدًا أن المهم هو وضوح الرمز وقابليته للقراءة، سواء عُرض عبر الهاتف أو الورق أو أي وسيلة أخرى.

وأضاف أن إجراءات ترخيص المركبات ستستمر إلكترونيًا كما هي، ولن يتأثر المواطنون الذين لا يمتلكون هواتف ذكية، إذ يمكنهم استكمال معاملاتهم بالوسائل المتاحة.

وأشار إلى أن نسخة رخصة المركبة الموجودة عبر تطبيق "سند" تعد معتمدة من حيث المبدأ لمن لديه حساب على التطبيق، كما وفرت إدارة الترخيص رابطًا إلكترونيًا يتيح للمواطنين الحصول على القسيمة الإلكترونية مجانًا في حال عدم توفرها، إضافة إلى إمكانية مراجعة مراكز الترخيص أو موظفي الإدارة للحصول عليها.

ولفت إلى أن المواطنين سيحصلون تلقائيًا على النسخة الإلكترونية عند تجديد الرخصة أو إجراء أي معاملة لدى إدارة الترخيص.