سامسونغ تكشف عن أول مساعد صحي بالذكاء الاصطناعي.. طبيب رقمي يرافقك

خبرني - أعلنت سامسونغ، الأربعاء، عن "مساعد الصحة" (Health Assistant)، الذي تصفه بأنه "أول مساعد صحي شخصي متكامل ومدعوم بالكامل بالذكاء الاصطناعي".

وتتوفر هذه الميزة حاليًا في صورة نسخة تجريبية للمستخدمين المؤهلين في الولايات المتحدة، ممن يستخدمون تطبيق Samsung Health.

وتؤكد سامسونغ أن هذا المساعد سيساعد المستخدمين على تحقيق أهدافهم المتعلقة بالصحة والعافية، من خلال الجمع بين البيانات الصحية الأساسية وتقديم رؤى تتيح لهم طرح أسئلة حول حالتهم الصحية، إلى جانب الحصول على توجيهات وتوصيات صحية متقدمة ومخصصة.

ووفقا لموقع GSMArena، تربط ميزة Health Assistant البيانات الصحية المستمدة من "ركائز العافية الخمس" في تطبيق Samsung Health، وهي: النوم، والنشاط البدني، والتغذية، واليقظة الذهنية، والمؤشرات الحيوية، ثم تحوّل هذه البيانات إلى رؤى ذات مغزى وقابلة للتطبيق عمليًا، مع توضيح كيفية تأثير كل عامل في العوامل الأخرى.

كما تعمل الميزة على اكتشاف الأنماط والمؤشرات التي قد لا يلاحظها المستخدم، وتقديم توصيات عالية الجودة تم التحقق من صحتها من قبل فريق من الأطباء ومدربي الصحة المعتمدين.

وفي المستقبل، سيستكشف Health Assistant مجال التوجيه والإرشاد الصحي (Coaching)، لمساعدة المستخدمين على تحقيق أهدافهم الصحية من خلال تغيير السلوكيات والاستفادة من مجموعة أوسع من الخدمات المتوفرة في تطبيق Samsung Health، مثل خدمات إدارة الوزن.

كما سيعتمد المساعد على محرك البيانات الشخصية (Personal Data Engine) بوصفه مرجعًا سياقيًا، لتقديم استجابات مخصصة بدرجة كبيرة تراعي جدول المستخدم وتفضيلاته، بما يمنحه تجربة صحية أكثر ذكاءً وتخصيصًا.

وفي هذا الصدد، صرّح نائب الرئيس الأول ورئيس فريق الصحة الرقمية في سامسونغ، الدكتور هون باك، قائلًا:تعزز ميزة "مساعد الصحة" (Health Assistant) الجديدة رؤية سامسونغ لمفهوم "الرعاية المتصلة" (Connected Care)، إذ تمنح المستخدمين فهماً أعمق لحالتهم الذهنية والجسدية من خلال المراقبة الصحية اليومية وزيادة فرص الكشف المبكر".

وأضاف "من خلال الاستفادة من منظومتنا المتكاملة وشراكاتنا، نهدف إلى تقديم فهم شامل للصحة وتحفيز خطوات عملية ملموسة، مما يساعد المستخدمين على تبني عادات صحية أفضل وإحداث تغيير حقيقي في حياتهم".