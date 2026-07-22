توقيف إسرائيليين حاولوا اجتياز الحدود إلى سورية عبر منطقة جبل الشيخ

خبرني - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، توقيف عدد من الإسرائيليين بعد محاولتهم عبور الحدود إلى داخل الأراضي السورية في منطقة جبل الشيخ، مطالبًا "سلطات إنفاذ القانون" باتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، في ظل تكرار هذه الحوادث.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عددًا من "المدنيين" وصلوا في وقت سابق اليوم إلى منطقة جبل الشيخ بهدف محاولة اجتياز الحدود نحو سوريا، إلا أن قوة عسكرية كانت موجودة في المكان منعت تقدمهم وأوقفتهم.

وأضاف أن الموقوفين أُحيلوا إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وأدان الجيش الإسرائيلي الحادثة، معتبرًا أنها "تشكل انتهاكًا خطيرًا يعرقل النشاط العملياتي على الحدود"، مشيرًا إلى أن محاولة عبور الحدود تُعد مخالفة جنائية تعرض المدنيين والجنود للخطر.

وأكد الجيش أنه يتوقع من سلطات إنفاذ القانون "استنفاد الإجراءات القانونية بحق المتورطين والعمل بحزم لوضع حد لهذه الظاهرة التي تتكرر مرارًا وتلحق الضرر بعمل القوات"، وفق البيان.