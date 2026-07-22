حدث بالفعل.. ثنائي إسبانيا يجني «الطماطم» مكافأة المونديال

خبرني - حصل الثنائي الإسباني فابيان رويز وغافي على تكريم استثنائي، عقب تتويج منتخب بلادهما بلقب كأس العالم 2026.

جاء ذلك بعدما منحتهما مدينة لوس بالاسيوس إي فيافرانكا، مسقط رأسهما، كمية من الطماطم تعادل وزن كل منهما، في تقليد محلي مرتبط بالاحتفاء بأبناء المدينة المتوجين مع المنتخب الإسباني.

وجاء التكريم بعد أيام قليلة من تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخها، عقب الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية، بفضل هدف فيران توريس خلال الشوط الإضافي.

استقبلت السلطات المحلية والجماهير في لوس بالاسيوس الثنائي فابيان رويز وغافي، قبل أن يحصل كل لاعب على كمية من الطماطم تساوي وزنه، في احتفال يعكس ارتباط المدينة بالزراعة وإنتاج الطماطم.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحصل فيها فابيان رويز على هذا التكريم، إذ سبق أن حظي بالتكريم ذاته إلى جانب مواطنه المعتزل مؤخرا خيسوس نافاس بعد تتويج منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024، عندما حصل الثنائي على كمية من الطماطم تعادل وزنهما، بينما غاب غافي حينها للإصابة.

وجاء الاحتفال بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الإسباني في مونديال 2026، بعدما تغلب على الأرجنتين بهدف نظيف في النهائي الذي أقيم على ملعب نيويورك نيوجيرسي.

وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي، ليقود «لاروخا» إلى حصد كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد لقب 2010 الذي تحقق في جنوب أفريقيا.