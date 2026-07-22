فيديو بكاء زوجة «دكتور فود» يثير أنباء الانفصال

خبرني - أثارت فيديوهات نشرتها شروق، زوجة صانع المحتوى اللبناني "دكتور فود"، تفاعلاً واسعاً بعد ظهورها باكية، بينما تزايدت التكهنات بشأن علاقتها بزوجها في ظل غياب أي تعليق رسمي.

عادت البلوغر شروق، زوجة صانع المحتوى اللبناني المعروف باسم "دكتور فود"، واسمه الحقيقي جورج حنا ديب، إلى واجهة الاهتمام عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في مقاطع فيديو بدت خلالها متأثرة وتحدثت إلى نفسها وهي تذرف الدموع، الأمر الذي دفع متابعين إلى تداول تساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء حالتها.

ظهرت شروق في أحد المقاطع المصورة وهي تضع مستحضرات التجميل، بينما بدت عليها علامات التأثر، ووجهت كلمات تشجيع إلى نفسها قالت فيها: "شو طيوبة، دموعك غالية. وعدتيني يا شروق ما تبكي. هيدي العيون ما بيستاهلوا يبكوا، بيستاهلوا يفرحوا ويشوفوا الحياة قدّيش حلوة وينبسطوا. بوعدكم آخر مرة بخلي دمعتي تنزل. ابتسمي واضحكي، الحياة بعدها أمامك، وهذا وقتك للتألق."

ولم توضح شروق السبب المباشر وراء بكائها، ما دفع عدداً من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تداول تكهنات بشأن وجود انفصال بينها وبين زوجها "دكتور فود"، خاصة بعد انتشار أنباء عن الحكم القضائي الصادر بحقه خلال الأيام الماضية.

كما لفت متابعون إلى ظهور شروق من دون خاتم الزواج، إضافة إلى توقف الزوجين عن متابعة بعضهما عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما زاد من تداول فرضية وجود خلاف بينهما أو انتهاء العلاقة.

وفي المقابل، اعتبر آخرون أن ما يجري لا يتجاوز كونه خلافاً عابراً أو حالة نفسية تمر بها شروق، مؤكدين أن جميع ما يتم تداوله حتى الآن يبقى غير مؤكد، في ظل عدم صدور أي إعلان رسمي من الطرفين.

تفاصيل الحكم المتداول بحق "دكتور فود"

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام لبنانية، أصدرت محكمة جنايات جبل لبنان حكماً يقضي بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق صانع المحتوى اللبناني جورج حنا ديب، المعروف باسم "دكتور فود"، وعدد من المتهمين، في قضية تتعلق، وفق ما ورد في منطوق الحكم، بتصنيع مواد مخدرة وتوضيبها داخل عبوات تحمل العلامة التجارية "دكتور فود"، تمهيداً لتهريبها إلى خارج لبنان.

ووفق المعلومات المتداولة، استندت المحكمة إلى أحكام قانون المخدرات اللبناني، كما قضت بفرض غرامة مالية قدرها 120 مليون ليرة لبنانية على كل من المحكوم عليهم، إضافة إلى تجريد المحكوم عليهم غيابياً من حقوقهم المدنية.

"دكتور فود" يعلق على الحكم

وعقب تداول أخبار الحكم، نشر "دكتور فود" عدة مقاطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس 16 يوليو/ تموز، تحدث خلالها عن آخر تطورات القضية، نافياً الروايات المتداولة، ومؤكداً أن فريقه القانوني يتابع الملف أمام الجهات القضائية المختصة.

ووجه جورج حنا ديب انتقادات إلى شخص يدعى شربل، متهماً إياه بنشر روايات وصفها بالمفبركة مقابل الحصول على أموال.

وقال: "كلما دفع أحدهم 500 دولار لشربل، ينشر له أوراقاً ومستندات"، مشيراً إلى أنه اتخذ إجراءات قانونية بحقه بسبب ما اعتبره تشويهاً للحقائق ومحاولات للإساءة إلى سمعته.

وأضاف أن ما يمر به حالياً ليس جديداً بالنسبة إليه، موضحاً أنه سبق أن واجه ظروفاً مشابهة خلال عام 2023.

وفي مقاطع أخرى نشرها عبر خاصية "القصص" على تطبيق "إنستغرام"، تحدث "دكتور فود" عن مسيرته خلال السنوات الماضية، معتبراً أن النجاح يرافقه كثير من التحديات.

وأكد لمتابعيه أن الأشخاص الذين يحققون نجاحات كبيرة يمرون بمراحل صعبة، داعياً جمهوره إلى التمسك بالثقة والقوة، ومشدداً على تمسكه ببراءته.

وقال: "أنتم واثقون بشخص بريء ألف في المئة وتعرض للظلم 4 سنوات"، مؤكداً أن فريقه القانوني يواصل متابعة القضية بالتنسيق مع الجهات القضائية.