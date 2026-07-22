القهوة بدون إضافات.. فوائد محتملة وتحذيرات من الإفراط

خبرني - تعتبر القهوة أكثر المشروبات رواجًا في العالم، لكنها لم تعد وسيلة لتعزيز اليقظة وزيارة مستويات الطاقة فحسب، حيث تشير العديد من الدراسات العلمية إلى أنها قد تحمل فوائد صحية كثيرة وتقلل الإصابة بعدد كبير من الأمراض المزمنة، بالذات إذا خلت من الإضافات.

وبحسب بيان علمي جديد صادر عن "جمعية القلب الأمريكية"، نُشر في مجلة "Circulation"، فإن الاستهلاك المعتدل للقهوة، دون سكر أو إضافات، التي تحتوي على الكافيين آمن بالنسبة لمعظم البالغين، بل قد يرتبط بفوائد صحية.

ويشير الباحثون إلى أن تقييم تأثير الكافيين ليس بالأمر السهل، لأن القهوة تحتوي أيضاً على مركبات نشطة بيولوجياً تمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، وقد تكون مسؤولة عن جزء من فوائدها الصحية.

وتوصف معظم الدراسات المتوفرة بأنها "رصدية"، وبالتالي لا تثبت علاقة سببية مباشرة، فضلاً عن صعوبة فصل تأثير الكافيين عن تأثير الحليب أو الكريمة أو السكر والمنكهات التي تُضاف إلى القهوة.

وأظهرت الدراسات أن تأثير القهوة في ضغط الدم يعتمد على الكمية المستهلكة، إذ ارتبط شرب كوب إلى 3 أكواب يومياً لدى الأشخاص ذوي الضغط الطبيعي بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، في حين ارتبط تناول أكثر من ثلاثة أكواب بانخفاض هذا الخطر.

أما الجرعات العالية الموجودة في مشروبات الطاقة فقد تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم، خصوصاً لدى المصابين به أساساً.

وفي ما يتعلق بالسكري، قد تقلل القهوة المحتوية على الكافيين حساسية الجسم للأنسولين على المدى القصير، إلا أن المواظبة على شرب القهوة السوداء من دون إضافات ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، رغم أن الباحثين يرجحون أن تكون مركبات أخرى في القهوة مسؤولة عن هذه الفائدة.

أما بالنسبة إلى الكوليسترول، فقد ارتبط مركب "الكافيستول" الموجود في القهوة المفلترة وغير المفلترة بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، ويتركز خصوصاً في الإسبريسو، والقهوة التركية، والقهوة الفرنسية بالمكبس، والقهوة المغلية، بينما يكاد يغيب عن القهوة المحضرة بالمرشحات الورقية والقهوة سريعة التحضير.

وأكد البيان، الذي استند إلى مراجعة واسعة لأحدث الدراسات، أن تناول ما يصل إلى 400 مليغرام من الكافيين يومياً، أي ما يعادل نحو 3 إلى 5 أكواب من القهوة السوداء العادية، لا يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى معظم البالغين.

وقد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية، وفشل القلب وبعض اضطرابات نظم القلب.

وأكدت "جمعية القلب الأمريكية" أن الأدلة الحالية لا تزال غير كافية لوضع توصيات نهائية بشأن جميع مصادر الكافيين، داعية إلى إجراء المزيد من التجارب السريرية، خصوصاً حول مشروبات الطاقة والمنتجات الغنية بالكافيين.