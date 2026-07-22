ترمب يتقدم مستقبلي جثامين الجنود الأميركيين القتلى بالأردن

خبرني - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب حضر اليوم الأربعاء مراسم نقل جثامين العسكريين الأميركيين الثلاثة الذين قُتلوا بهجوم إيراني على قاعدة في الأردن يوم الجمعة الماضي. وقال البيت الأبيض إن المراسم ستُقام في قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير في الساعة (15:00 بتوقيت غرينتش).

وأكد الجيش الأميركي ليل الثلاثاء-الأربعاء أن جنديا ثالثاً يُعتقد أنه لقي حتفه في الهجوم الإيراني، وحدد هويته بأنه السيرجنت أنجل إس. رامبارساد (28 عاماً) من منطقة أوزون بارك في نيويورك، ما يرفع عدد الجنود الأميركيين الذين قتلوا منذ بدء الحرب إلى 18 شخصاً.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أعلنت يوم الاثنين هوية الجنديين الآخرين اللذين قُتلا في الهجوم نفسه، وهما فيرست لفتنانت تايلر جيمس فيهان (25 عاماً) من إيفا بيتش في هاواي، والجندية إيزابيلا غونزاليس (19 عاماً) من كارولتون في تكساس.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان السبت الماضي مقتل جنديين أميركيين في الأردن خلال تصدي قواتها والقوات الشريكة لها الجمعة لهجمات إيرانية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مشيرة إلى أن جندياً ثالثاً ما زال في عداد المفقودين. وفي اليوم التالي، قالت القيادة العسكرية إن القوات عثرت على رفات مجهولة الهوية.

وعلّق ترامب للمرة الأولى، الأحد، على مقتل الجنود في الأردن، قائلاً إنه "أمر محزن للغاية". وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع موقع "نيوز نيشن"، نُشرت تفاصيلها ليل السبت - الأحد، إن الجنود قُتلوا "في خدمة وطننا"، مجدداً التشديد على أن الهدف الرئيسي للحرب "منع إيران من امتلاك سلاح نووي".