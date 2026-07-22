وفاة الفنان المصري محمد الشرشابي بعد صراع مع المرض

خبرني - غيب الموت، اليوم الأربعاء، الفنان المصري محمد الشرشابي بعد رحلة مع المرض، لتنتهي مسيرة فنية امتدت لسنوات قدم خلالها العديد من الأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور، سواء في مجال التمثيل أو الأداء الصوتي.

وأعلنت زوجة الفنان الراحل خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نعت زوجها بكلمات مؤثرة، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا زوجي الحبيب الغالي الفنان القدير محمد الشرشابي، اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال وأسكنه الفردوس الأعلى".

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن تفاصيل الحالة الصحية التي سبقت الوفاة أو موعد تشييع الجثمان، ومن المنتظر الكشف عن المزيد من المعلومات خلال الساعات المقبلة.

ولد الفنان محمد الشرشابي في القاهرة يوم 27 أكتوبر عام 1965، وبدأ مشواره الفني من خلال مجال الدبلجة، حيث شارك في أعمال شركة والت ديزني، وكان من أبرز بداياته تقديم صوت شخصية الكلب "داني" في فيلم "101 كلب مرقش"، قبل أن يواصل مشاركاته في عدد من الأعمال المدبلجة الشهيرة.

كما شارك الراحل في مجموعة من الأعمال الدرامية والسينمائية المهمة، من بينها فيلم "الإرهاب والكباب" عام 1992، وفيلم "الجزيرة" عام 2014، إلى جانب مسلسلات "الوسية" و"الزيني بركات" و"فيفا أطاطا".

ورغم تنوع أدواره، ظل محمد الشرشابي حاضرًا في ذاكرة الجمهور بفضل صوته المميز وأدائه الهادئ، ليترك إرثًا فنيًا يجمع بين الشاشة وأعمال الدبلجة التي ارتبط بها لسنوات طويلة.