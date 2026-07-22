وفاة بلاس جونسون .. عازف موسيقى سلسلة النمر الوردي

خبرني - توفي عازف الساكسفون الأمريكي بلاس جونسون، أحد أشهر موسيقيي الاستوديو في هوليود، اليوم الأربعاء في منزله بمدينة لوس أنجلوس عن عمر ناهز 94 عاما، وفق ما أكد نجلاه إريك جونسون وستيفاني أوليفر. وأوضحا أن والدهما ظل يقدم عروضا موسيقية في مجمع التقاعد الذي يقيم فيه حتى قبل نحو شهر من وفاته.

وارتبط اسم جونسون بلحن مسلسل "النمر الوردي" (The Pink Panther)، الذي أخرجه بليك إدواردز عام 1963 ولعب بطولته بيتر سيلرز في دور المفتش الفرنسي جاك كلوزو، إذ عزف الساكسفون في الشارة الموسيقية التي ألّفها الموسيقار هنري مانشيني.

وبعد نحو 30 ثانية من بداية شارة الفيلم المتحركة، يعزف جونسون مقطعا موسيقيا اتسم بالانسيابية والغموض مع لمسة مرحة، قبل أن ينتقل إلى عزف منفرد (Solo) ارتجله داخل الاستوديو، ثم يعود اللحن الرئيسي مجددا. وأصبح هذا الأداء من أشهر المقاطع الموسيقية في تاريخ السينما.

هنري مانشيني كتب اللحن من أجله

لم يكن اختيار جونسون للمشاركة في التسجيل مصادفة، إذ كشف هنري مانشيني في كتابه (سيرته الذاتية) الصادر عام 1989 "ديد ذي مينشن ذا ميوزك؟" (Did They Mention the Music?) أنه كتب اللحن واضعا جونسون في ذهنه، وقال "كنت دائما أختار العازفين مسبقا وأكتب لهم وحول أسلوبهم، وكان بلاس يملك الصوت والأسلوب اللذين أريدهما".

وجرت جلسة التسجيل في الثامنة صباحا في أحد أيام الشتاء، ولم يحتج الفريق سوى لمحاولتين. واستذكر جونسون تلك اللحظة في مقابلة عام 2007 قائلا "عندما انتهينا، صفق الجميع، حتى عازفو الوتريات، وهذا بحد ذاته يقول الكثير"، مضيفا أنهم "لا يصفقون لأي شيء".

نجاح عالمي وثلاث جوائز غرامي

حقق لحن "النمر الوردي" نجاحا واسعا بعد طرحه أغنية منفردة، فوصل إلى قائمة أفضل عشرة أعمال في فئة الموسيقى المعاصرة للبالغين، ونال ثلاث جوائز "غرامي"، بينها جائزة أفضل توزيع موسيقي آلي.

وفي سنوات لاحقة، اعتاد جونسون عزف اللحن في حفلاته، وقال عام 2005 "يخبرني الناس أحيانا أنني أعزف تماما مثل النسخة الأصلية، ويندهشون عندما أخبرهم أنني أنا من عزفها بالفعل".

مسيرة حافلة في عالم الموسيقى

ولد بلاس جون جونسون في 21 يوليو/تموز 1931 بمدينة دونالدسونفيل في ولاية لويزيانا، ونشأ في عائلة موسيقية، فوالدته غريس كانت تعزف البيانو وتغني، بينما كان والده عازف ساكسفون ألتو.

بدأ تعلم الموسيقى في الثانية عشرة من عمره عندما اشترى له والده ساكسفون "سوبرانو"، ثم أتقن لاحقا الساكسفون "الألتو" و"التينور" و"الباريتون"، إضافة إلى "الكلارينيت" و"الفلوت".

وفي شبابه، عزف في نيو أورلينز موسيقى البلوز والجاز والديكسي لاند، وبرز في أسلوب "البيبوب". وفي عام 1951 انضم إلى فرقة مغني الـ"آر آند بي" (R&B) تشارلز براون، قبل أن يؤدي خدمته العسكرية ضمن فرقة موسيقية تابعة للجيش في كاليفورنيا.

تعاون مع كبار نجوم الغناء

شارك جونسون في تسجيل شارات مسلسلات مثل "ذا مونكيز" (The Monkees) و"مانيكس" (Mannix) و"ذا أود كابل" (The Odd Couple)، كما رافق عددا كبيرا من نجوم الغناء، من بينهم فرانك سيناترا وباربرا سترايسند وفرانك زابا وإلتون جون وإيلا فيتزجيرالد ومارفن غاي.

كما عزف منفردا على آلة البيكولو في أغنية "روكين روبن" (Rockin’ Robin) عام 1958، وشارك في ألبوم "بيت ساوندز" (Pet Sounds) لفرقة "ذا بيتش بويز" (The Beach Boys) عام 1966، وقدم عزفا منفردا على آلة الفلوت في أغنية "لوتا لوف" (Lotta Love) لنيكوليت لارسون عام 1979.

وأصدر أكثر من 12 ألبوما باسمه، كما أمضى 15 عاما ضمن فرقة مقدم البرامج التلفزيونية ميرف غريفين، وشارك في فرق جاز قادها فرانك كاب وجين هاريس.