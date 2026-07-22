*
الاربعاء: 22 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامات لمدرب ساوثامبتون في فضيحة تجسس

  • 22 تموز 2026
  • 18:38
الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامات لمدرب ساوثامبتون في فضيحة تجسس

خبرني  - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء توجيه اتهامات لتوندا إيكرت مدرب ساوثامبتون ⁠في فضيحة تجسس.

وقال الاتحاد إنه يعتقد أن المدرب أذن ⁠بمراقبة الحصص التدريبية لأندية أكسفورد يونايتد وإبسويتش تاون وميدلسبره قبل مواجهاتها أمام ساوثامبتون خلال الموسم الماضي.

وقال نادي ساوثامبتون، المنافس في ‌دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، في بيان أقر فيه بالاتهام "سيواصل توندا والنادي التعاون الكامل والشفاف مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم".

وتسببت هذه الفضيحة في استبعاد الفريق من نهائي الملحق المؤهل للدوري ⁠الإنجليزي الممتاز.

واستبعد ساوثامبتون ⁠من النهائي، الذي يوصف بأنه "الأغلى في كرة القدم"، نظرا لأن الفوز بها يعني الصعود إلى ⁠دوري الأضواء، بما يضمن عوائد مالية مستقبلية تقدر بنحو (268.1 مليون دولار)، بعد اعترافه بمراقبة تدريبات المنافسين قبل أقل من 72 ساعة من المباريات.

وقدم ‌إيكرت اعتذارا على حسابات ساوثامبتون على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن مشاهدة ‌التدريبات ‌كانت ممارسة شائعة في بطولات الدوري الأخرى التي عمل بها.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

حدث بالفعل.. ثنائي إسبانيا يجني «الطماطم» مكافأة المونديال
حدث بالفعل.. ثنائي إسبانيا يجني «الطماطم» مكافأة المونديال
  • 2026-07-22 19:55
الفيصلي والحسين يتصدران مشهد (الميركاتو) في الاردن
الفيصلي والحسين يتصدران مشهد (الميركاتو) في الاردن
  • 2026-07-22 17:45
صحفي يفجر مفاجأة عن فيرّان توريس.. هذا ما حدث معه قبل هدفه التاريخي أمام الأرجنتين
صحفي يفجر مفاجأة عن فيرّان توريس.. هذا ما حدث معه قبل هدفه التاريخي أمام الأر...
  • 2026-07-22 16:58
بصفقة تاريخية.. تشيلسي يكسر الرقم القياسي البريطاني في سوق الانتقالات
بصفقة تاريخية.. تشيلسي يكسر الرقم القياسي البريطاني في سوق الانتقالات
  • 2026-07-22 16:53
وعود مجنونة لنجوم إسبانيا بعد التتويج بالمونديال
وعود مجنونة لنجوم إسبانيا بعد التتويج بالمونديال
  • 2026-07-22 16:49
مدرب إسباني بالدوري الأردني!
مدرب إسباني بالدوري الأردني!
  • 2026-07-22 09:13