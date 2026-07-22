ترمب: إيران ستدفع ثمنا باهظا جراء قتلها الجنود الأمريكيين

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إن إيران "ستدفع ثمن" قتلها جنودا أمريكيين، وذلك بعد مقتل عدد من أفراد الجيش الأمريكي خلال أعمال قتالية في الأيام القليلة ⁠الماضية.

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة سترد عسكريًا على أي هجوم إيراني يستهدف السفن في مضيق هرمز، مشددًا على أن الرد سيشمل قصف وتدمير جسر أو محطة توليد طاقة في إيران، حتى تلك الموجودة بالقرب من العاصمة طهران أو داخلها.

وأضاف ترمب أن هذا التحذير يشمل جميع أنواع الهجمات، سواء بالصواريخ أو الطائرات المسيرة أو أي أجهزة أو أسلحة أخرى، موضحا أن الولايات المتحدة ستتخذ هذا الإجراء في كل مرة تطلق فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية النار على سفينة في المضيق.

"ستؤدي إلى إعلان الحداد في أمريكا".. الحرس الثوري يتوعد بعملية عسكرية جديدة

في سياق آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته تستعد لتنفيذ عملية عسكرية جديدة، قال إنها ستكون من القوة بحيث ستؤدي إلى إعلان الحداد في الولايات المتحدة، و جاء ذلك في بيان أصدره عقب الإعلان عن استكمال الموجة الخامسة والعشرين من عملية "نصر 2".

وأوضح الحرس الثوري أن الهجوم الأخير استهدف قاعدتي الملك فيصل والأمير الحسن في الأردن باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، مشيرًا إلى أن العملية طالت مستودعات تجهيز طائرات F-15 داخل القاعدتين.

وأضاف البيان أن الضربات أسفرت عن تدمير 8 طائرات مسيرة حديثة من طراز MQ-9 كانت لا تزال داخل عبواتها قبل دخولها الخدمة، إلى جانب إلحاق أضرار جسيمة بطائرتين مسيرتين أخريين، كما استهدفت مستودعًا لطائرات الهليكوبتر، مما أدى إلى إصابة مروحيتين أمريكيتين ثقيلتين بأضرار كبيرة.

وادعى الحرس الثوري أن الهجوم أسفر أيضًا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الأمريكيين، دون أن يحدد عدد الضحايا أو يقدم تفاصيل إضافية بشأن حجم الخسائر.

وأكد البيان أن إيران ترى أن السبيل الوحيد لإبعاد شبح الحرب نهائيًا هو الصمود وإلحاق خسائر فادحة بالمعتدي، مشددًا على أن القوات الإيرانية تستعد لتنفيذ عملية عسكرية جديدة وصفها بـ"المؤسفة"، وقال إنها ستكون كفيلة بإعلان الحداد الرسمي في الولايات المتحدة.