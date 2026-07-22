من بينها ألم الظهر.. علامات مفاجئة قد تشير إلى سرطان البنكرياس

خبرني - حذر طبيب متخصص من مؤشرات مبكرة على الإصابة بسرطان البنكرياس، أحد أكثر أنواع السرطان فتكًا وصعوبة في الاكتشاف المبكر.

وأوضح الدكتور بريام بوردولوي، من مستشفى كلية سيلشار الطبية في الهند، أن سرطان البنكرياس يُعرف بأنه "المرض الصامت" لأنه ينمو عميقًا داخل الجسم دون أن يسبب أعراضًا واضحة في مراحله الأولى، مشيرًا إلى أن تجاهل بعض العلامات التحذيرية قد يؤدي إلى اكتشاف الورم في مرحلة متأخرة يصبح معها غير قابل للجراحة.

ونشر الطبيب تحذيراته عبر منصة "إكس"، حيث استعرض ستة أعراض ينبغي الانتباه إليها، مؤكدًا أن التشخيص المبكر يمثل أفضل فرصة لزيادة فرص النجاة من المرض.

ألم الظهر الممتد من البطن

من أبرز العلامات التي لفت إليها الطبيب الشعور بألم مستمر في منتصف الظهر يبدو وكأنه يمتد من الجزء العلوي من البطن إلى الخلف.

ويعود ذلك إلى موقع البنكرياس العميق داخل البطن بالقرب من العمود الفقري، حيث قد يؤدي نمو الورم إلى الضغط على الأعصاب المحيطة، ما يسبب ألمًا مزمنًا قد يظنه المريض مجرد إجهاد عضلي أو مشكلة في وضعية الجلوس.

ويؤكد الأطباء أن استمرار هذا النوع من الألم، خاصة إذا ترافق مع فقدان الوزن أو اليرقان أو الإصابة المفاجئة بالسكري، يستدعي مراجعة الطبيب.

وأشار بوردولوي إلى أن خسارة الوزن السريعة وغير المبررة قد تكون علامة مهمة على المرض.

فالبنكرياس مسؤول عن إنتاج إنزيمات تساعد على هضم الدهون والكربوهيدرات والبروتينات، وعندما يعيق الورم هذه الوظيفة يفقد الجسم قدرته على امتصاص العناصر الغذائية بصورة طبيعية، ما يؤدي إلى فقدان الوزن.

كما أن الأورام السرطانية قد تزيد من استهلاك الجسم للطاقة عبر إطلاق مواد تسرّع عملية الأيض، ما يساهم في فقدان المزيد من الوزن والشهية.

الإصابة المفاجئة بالسكري

لفت الطبيب أيضًا إلى أن ظهور داء السكري من النوع الثاني بشكل مفاجئ، خاصة لدى الأشخاص الذين لم تكن لديهم عوامل خطر واضحة، قد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة في البنكرياس.

فالأورام قد تدمر الخلايا المسؤولة عن إنتاج الإنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وظهور أعراض السكري لأول مرة.

آلام الساق والجلطات الدموية

ومن الأعراض الأقل شهرة، بحسب الطبيب، الإصابة بجلطات دموية مفاجئة قد تظهر على هيئة ألم نابض في عضلات الساق أو الفخذ.

وأوضح أن بعض المرضى يعتقدون أن الألم ناتج عن شد عضلي أو الجلوس لفترات طويلة، بينما قد يكون في الواقع علامة مبكرة على الإصابة بالسرطان.

وترتبط الجلطات بعدد من الأورام السرطانية، إذ تفرز بعض الخلايا السرطانية مواد تجعل الدم أكثر قابلية للتجلط.

تغيرات غير معتادة في البراز

وأشار بوردولوي إلى أن اضطرابات الجهاز الهضمي قد تكون من العلامات المبكرة أيضًا، بما في ذلك الإسهال أو الإمساك المستمر.

كما نبه إلى علامة أكثر تحديدًا تتمثل في خروج براز شاحب اللون، دهني المظهر، يطفو على سطح الماء وتكون له رائحة كريهة بشكل غير معتاد، وهو ما قد يشير إلى نقص إنزيمات البنكرياس المسؤولة عن هضم الطعام.

اصفرار الجلد والعينين

ويُعد اليرقان، أو اصفرار الجلد وبياض العينين، من أشهر الأعراض المرتبطة بسرطان البنكرياس.

ويحدث ذلك نتيجة تراكم مادة البيليروبين في الدم بسبب انسداد القنوات الصفراوية، وهو انسداد قد ينجم عن ضغط الورم على القناة الصفراوية المجاورة للبنكرياس.

وأكد الطبيب أن ظهور اليرقان دون وجود ألم واضح يُعد "إشارة تحذيرية طبية خطيرة" تستدعي التقييم الطبي الفوري.

ويُصنف سرطان البنكرياس ضمن أكثر أنواع السرطان عدوانية، إذ يفقد نحو ثلاثة أرباع المرضى حياتهم خلال عام واحد من التشخيص، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى صعوبة اكتشاف المرض في مراحله المبكرة، ما يجعل الانتباه إلى الأعراض التحذيرية عاملاً مهمًا في تحسين فرص العلاج والنجاة.