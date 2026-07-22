نظارات سامسونغ الجديدة.. ذكاء اصطناعي يرى العالم ويتفاعل معك دون شاشة

خبرني - تعد نظارة Galaxy XR خيارا ممتازا للألعاب والاستخدامات الاحترافية، لكنها ليست النظارة التي قد ترغب في ارتدائها أثناء التنقل خارج المنزل. ولهذا، كشفت سامسونغ، خلال حدث Galaxy Unpacked، عن جيل جديد من النظارات الذكية المصممة للاستخدام اليومي.



ووفقا لموقع GSMArena، يأتي الجانب التقني لهذه النظارات ثمرة تعاون مشترك بين سامسونغ وغوغل وكوالكوم؛ إذ تعمل بنظام Android XR، وتعتمد على معالج Snapdragon AR1 Gen 1. وعلى عكس شريحة XR2+ Gen 2 المستخدمة في نظارة Galaxy XR، صُممت شريحة AR1 خصيصًا لتناسب النظارات الذكية ذات التصميم النحيف وخفيف الوزن.



وفقا لموقع GSMArena، تأتي النظارات مزودة بمساعد الذكاء الاصطناعي Google Gemini في نسخته المخصصة للأجهزة القابلة للارتداء، إذ يستطيع رؤية العالم من حول المستخدم عبر الكاميرا المدمجة للحصول على سياق إضافي.

على سبيل المثال، يمكنه التقاط صورة لسبورة بيضاء وتنظيم المعلومات الواردة فيها داخل تطبيق Notes. كما يمكن استخدام الكاميرا في وظيفتها الأساسية، وهي التقاط مقاطع فيديو من منظور المستخدم، أو مشاركة ما يراه أثناء مكالمات الفيديو.

كما تستطيع النظارات تلخيص الرسائل الطويلة، وقراءة المعلومات المهمة بصوت مسموع، إلى جانب توفير ميزة الترجمة الفورية للمسافرين الذين لا يتقنون لغة البلد الذي يزورونه.

وعلاوة على ذلك، يمكن للنظارات مساعدتك في التنقل داخل المدينة من خلال توفير توجيهات فورية للوصول إلى وجهتك، فضلًا عن تزويدك بمعلومات حول الأماكن المحيطة بك إذا كنت في جولة سياحية لاستكشاف المعالم.

وتوفر النظارات عدة وسائل للتحكم؛ أولها التشغيل دون استخدام اليدين عبر الأوامر الصوتية، وثانيها استخدام مناطق اللمس الموجودة على ذراعي النظارة. وإلى جانب ذلك، يمكن التحكم فيها أيضًا من خلال الأجهزة المتصلة بها.



وإذا كنت تبحث عن شاشة عرض في هذه النظارات، فلن تجدها؛ إذ ينصب تركيزها بالكامل على التفاعل الصوتي.



ويوضح البيان الصحفي الصادر عن سامسونغ أن الهدف من هذه النظارات هو تقريب الذكاء الاصطناعي من المستخدمين "أثناء تنقلهم وعملهم وتواصلهم واستكشافهم، من دون الحاجة إلى أن يبدأ كل تفاعل باستخدام شاشة".

وتجدر الإشارة إلى أن نظام Android XR يوفر دعمًا كاملًا للتصاميم الخالية من شاشات العرض. ورغم إطلاق اسم "نظارات الذكاء الاصطناعي" عليها، فإن سامسونغ تعمل أيضًا على تطوير نظارات للواقع المعزز (AR) مزودة بشاشات عرض.

وفي حين تولت شركات التكنولوجيا تطوير الجوانب الإلكترونية، استعانت سامسونغ بشركتي Gentle Monster وWarby Parker لتصميم النظارات؛ إذ قدمت Gentle Monster تصميمًا عصريًا بإطار أسود نحيف ذي حافة علوية مستقيمة وحواف سفلية مستديرة، بينما اختارت Warby Parker اللون البني ليكون أكثر ملاءمة للاستخدام اليومي.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في قسم تجربة الأجهزة المحمولة (MX) لدى شركة سامسونغ للإلكترونيات، وون-جون تشوي: "بينما يعيد الذكاء الاصطناعي التفاعلي (Agentic AI) تشكيل تجارب استخدام الأجهزة المحمولة، تتمثل الخطوة التالية في جعل هذه التجارب أكثر سلاسة وبديهية، وأكثر استجابة للسياق الخاص بكل مستخدم".

وأضاف "تُتيح النظارات الذكية نقطة تفاعل جديدة، حيث تدمج المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمخصصة لتلائم احتياجات الفرد، بشكل طبيعي في تفاصيل الحياة اليومية".

ومن جانبه، قال رئيس منظومة أندرويد في غوغل، سمير سامات: "تجمع غوغل وسامسونغ رؤية مشتركة تهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المفيدة والمدركة للسياق في حياتنا اليومية".

وأضاف "تستند هذه النظارات الذكية إلى منصة Android XR، حيث تجمع بين التصاميم العالمية المتميزة وقدرات المساعدة المتقدمة التي يوفرها نموذج Gemini، إذ تتفاعل هذه التقنية بشكل طبيعي مع ما تراه عيناك، لتقدم لك المساعدة والدعم طوال اليوم من دون الحاجة إلى استخدام اليدين. ونحن متحمسون لمواصلة هذا الزخم وطرح هذه التجربة للمستخدمين قريبًا".