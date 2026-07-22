«لولا البنات».. مفاجأة جديدة من عمرو دياب في ألبوم «حبيتك»

خبرني - رفع الفنان المصري عمرو دياب مستوى الحماس بين جمهوره بعد الكشف عن أولى أغنيات ألبومه المرتقب "حبيتك".

وأعلن الفنان الملقب بين جمهوره بـ"الهضبة" عبر حسابه على إنستغرام عن أغنية جديدة تحمل اسم "لولا البنات"، لتكون أول عمل يتم الكشف عنه من الألبوم المنتظر خلال موسم الصيف.

وجاء الإعلان من خلال بوستر دعائي نشره الهضبة، في خطوة أشعلت تفاعل محبيه، الذين ينتظرون طرح الألبوم الكامل والتعرف على بقية الأغنيات والتعاونات الفنية التي يتضمنها.

ويواصل عمرو دياب تنفيذ خطة ترويجية تعتمد على التشويق، حيث يعتزم الكشف عن تفاصيل الألبوم بصورة تدريجية خلال الأيام المقبلة، مع استمرار حالة الترقب بين جمهوره لمعرفة قائمة الأغنيات وصناع العمل.

وفي وقت سابق، تحدث المهندس والمنتج الموسيقي أمير محروس عن كواليس التحضير لألبوم "حبيتك"، مؤكدًا أن عمرو دياب لا يزال يتمتع بالحماس نفسه الذي رافقه منذ بداية مشواره، وهو ما ينعكس على حرصه المستمر في تقديم أفكار موسيقية جديدة تواكب تطورات الساحة الغنائية.

وأوضح محروس أن الألبوم يضم تعاونات مع نخبة من الشعراء والملحنين، إلى جانب أسماء يلتقي بها الهضبة للمرة الأولى، مشيرًا إلى أن مراحل التحضير استغرقت وقتًا طويلًا لضمان خروج العمل بأعلى مستوى من الجودة.

وأكد أن تنوع الأغنيات واختلاف ألوانها الموسيقية يمنح الألبوم فرصًا كبيرة لتحقيق النجاح، خاصة أن عمرو دياب يحرص في كل إصدار جديد على تقديم محتوى يرضي جمهوره ويحافظ على حضوره القوي في سوق الغناء.

واختتم أمير محروس حديثه بالإشارة إلى أن اسم عمرو دياب أصبح جزءًا من أجواء الصيف بالنسبة للجمهور، لافتًا إلى أن تأثيره الفني لا يزال مستمرًا، وهو ما يظهر في ارتباط مختلف الأجيال بأعماله وحرصهم على متابعة كل جديد يقدمه.