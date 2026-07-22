أبل تطلق النسخة التجريبية الرابعة من iOS 27

خبرني - تواصل شركة أبل تطوير نظام التشغيل iOS 27 استعدادًا لطرحه رسميًّا خلال الأشهر المقبلة، إذ كشفت النسخة التجريبية الرابعة المخصصة للمطورين عن مجموعة من التحسينات الجديدة.

وتشمل التحديثات تعزيز كفاءة الأداء، وتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، وإضافة مزايا إلى عدد من تطبيقات النظام، في إطار مساعي الشركة لتحسين تجربة المستخدم ورفع مستوى الاستقرار قبل إطلاق النسخة النهائية.



أبرز التغييرات

من أبرز الإضافات، تطوير تجربة سيري من خلال شاشة ترحيبية جديدة أثناء الإعداد، إلى جانب توسيع خيارات الأصوات لتشمل لهجات ومناطق مختلفة، مع دعم أصوات أكثر تخصيصًا للأجهزة المتوافقة مع Apple Intelligence.

كما شملت التحسينات الإملاء الصوتي وإدارة معاينات النصوص، بما يسهم في رفع كفاءة التفاعل مع المساعد الذكي.

في مجال التصوير الاحترافي، أضافت الشركة دعمًا لتنسيق ProRes Log 2؛ ما يمنح صناع المحتوى مرونة أكبر في تحرير مقاطع الفيديو والحفاظ على نطاق لوني أوسع أثناء التصوير.

كذلك، حصل تطبيق Apple TV على ميزة جديدة تتيح تنزيل الحلقتين التاليتين تلقائيًّا من المسلسلات التي يشاهدها المستخدم، مع حذف الحلقات التي تمت مشاهدتها لتوفير مساحة التخزين.

وحصل تطبيق الصور Photos على تحديثات ملحوظة، أبرزها خيار جديد يسمح بتكبير الصور تلقائيًّا لتملأ الشاشة بالكامل أثناء العرض، في خطوة تستهدف تحسين تجربة مشاهدة الصور.

كما أزالت أبل إحدى خيارات تخصيص الخلفيات التي كانت موجودة في النسخة التجريبية السابقة، في إطار إعادة تنظيم واجهة الاستخدام.



تحسينات في الاتصال

ويشمل التحديث إمكانية التحكم في ميزة Wi-Fi Assist بصورة مستقلة لكل شبكة لاسلكية، ما يمنح المستخدم مرونة أكبر في إدارة الاتصال بالإنترنت.

كما أعادت أبل تصميم إعدادات سماعات AirPods داخل مركز التحكم، إلى جانب إدخال تحسينات على ميزة الصوت التكيفي، لتوفير تجربة استماع أكثر سلاسة.

أجهزة مستقبلية

كشف تحليل الشيفرة البرمجية للنسخة التجريبية عن مؤشرات قد ترتبط بأجهزة مستقبلية من أبل، من بينها إشارات إلى هاتف آيفون قابل للطي ونظام يعتمد على بطاريتين.

ورغم ذلك، لم تؤكد الشركة رسميًّا أيّ خطط لإطلاق هذه الأجهزة؛ ما يبقي هذه المعلومات في إطار التكهنات المستندة إلى البرمجيات الحالية.

وتعكس التحديثات الجديدة تركيز أبل على تحسين استقرار النظام وصقل تجربة الاستخدام، بالتوازي مع مواصلة تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي وتوسيع تكاملها مع مختلف تطبيقات وخدمات النظام، تمهيدًا لإطلاق النسخة النهائية خلال الفترة المقبلة.