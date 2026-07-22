كيف تصوّر النجوم ومجرة درب التبانة بكاميرا هاتفك الذكي؟

خبرني - لم يعد التقاط المشاهد الفلكية الساحرة، كأضواء الشفق القطبي أو امتداد مجرة درب التبانة، حكراً على المصورين المحترفين المدججين بكاميرات بآلاف الدولارات، إذ أصبحت الهواتف الذكية الحديثة قادرة على توثيق أعماق الكون بدقة عالية عند الاستعانة بتقنيات ضبط متقدمة.

وفي هذا السياق، استعرض المصور الفلكي صادق حياتي، الذي التقط عشرات الآلاف من الصور الفضائية عبر هاتفه المحمول، أبرز الطرق التقنية لتحويل الهواتف الذكية إلى أدوات رصد فلكي.

وأوضح حياتي أن خطوة التحول تبدأ بالانتقال من وضع التصوير التلقائي إلى الوضع الاحترافي اليدوي، مع الاعتماد على صيغة الملفات الخام غير المضغوطة لتسهيل معالجة الألوان والتعريض الضوئي لاحقاً.

وتتطلب عملية التقاط النجوم إبطاء سرعة الغالق لتتراوح مدة التعريض الضوئي بين 15 و30 ثانية لاستقطاب أكبر قدر من الضوء، إلى جانب رفع حساسية الحساس للضوء إلى مستويات تتراوح بين 800 و3200، والاعتماد الحصري على العدسة الرئيسية لتفادي ضعف جودة التقريب الرقمي، مع ضرورة استخدام حامل ثلاثي لمنع الاهتزاز.

أما بخصوص الظواهر المتحركة كالشفق القطبي، فيوصي الخبراء بعدم تجاوز زمن تعريض مدته 5 ثوانٍ لتفادي ضبابية الحركة، مع التقاط عشرات الصور متتالية ودمجها تقنياً.

في حين يستلزم التقاط مجرة درب التبانة الابتعاد عن التلوث الضوئي للمدن لمسافات تتجاوز 50 كيلومتراً، بينما يتطلب توثيق مسارات النجوم التقاط أكثر من مئة صورة متتالية على مدار ساعة كاملة لدمجها إلكترونياً وتجسيد حركة دوران الأرض.