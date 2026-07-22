الكمية المثالية من اللوز يوميًا.. فوائد تتجاوز صحة القلب

خبرني - يُعد اللوز من أكثر المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية، إذ يحتوي على البروتين والألياف والدهون الصحية، إلى جانب مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تدعم الصحة العامة. وبينما تُقدر الحصة التقليدية بنحو 23 حبة، تشير دراسات حديثة إلى أن تناول كمية تتراوح بين 35 و56 حبة يوميًا (40-60 غرامًا تقريبًا) قد يمنح فوائد صحية إضافية.

وبحسب مختصين في التغذية، قد يساهم هذا المقدار في خفض مستويات الكوليسترول الضار، والمساعدة على تنظيم ضغط الدم وسكر الدم، فضلًا عن دعم صحة الجهاز الهضمي وتحسين مظهر البشرة، بفضل احتواء اللوز على الدهون غير المشبعة والألياف والمغنيسيوم.

وأظهرت الأبحاث أيضًا أن تناول اللوز بانتظام قد يحسن وظائف الأوعية الدموية، ويخفض الدهون الثلاثية لدى بعض الفئات، كما يدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما ينعكس إيجابًا على صحة الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي. كذلك ارتبط استهلاكه بتحسين مرونة البشرة وتقليل التجاعيد والتصبغات.

ورغم احتواء اللوز على نسبة مرتفعة من الدهون، فإن الدراسات تشير إلى أنه لا يرتبط بزيادة الوزن عند تناوله باعتدال، بل قد يساعد على الشعور بالشبع وتحسين جودة النظام الغذائي وتقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتوفر الحصة الواحدة، البالغة 23 حبة، نحو 164 سعرة حرارية، و6 غرامات من البروتين، و14 غرامًا من الدهون الصحية، و3.5 غرام من الألياف، إضافة إلى كميات جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم.

ولإدراج اللوز في النظام الغذائي، يمكن تناوله كوجبة خفيفة، أو إضافته إلى الشوفان والزبادي والسلطات، أو استخدامه مع أطباق الدجاج والسمك، كما يمكن تحميصه مع القرفة أو الكاكاو للحصول على وجبة صحية ومقرمشة.