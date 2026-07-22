الفيصلي والحسين يتصدران مشهد (الميركاتو) في الاردن

خبرني - تشهد سوق انتقالات أندية المحترفين لكرة القدم حراكا متسارعا، مع اقتراب انطلاق الموسم الكروي الجديد 2026-2027، الذي يبدأ الشهر المقبل بإقامة بطولة كأس السوبر.

ويتصدر المشهد في سوق الانتقالات عدد من الأندية، أبرزها الفيصلي والحسين إربد، اللذان يخوضان منافسة قوية لتعزيز صفوف فريقيهما بمجموعة من أبرز نجوم الكرة المحلية، في إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة على الصعيدين المحلي والقاري.

ويستعد الحسين إربد للمشاركة في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يخوض الفيصلي منافسات دوري أبطال آسيا 2، مما يدفع الناديين إلى البحث عن خيارات فنية قادرة على تعزيز حظوظهما وتحقيق أهدافهما خلال الموسم المقبل.

ورغم التحديات المالية التي تواجه الأندية عموما، تواصل الإدارات مساعيها لتوفير الإمكانات اللازمة لإبرام صفقات نوعية تسهم في رفع مستوى المنافسة، وتحقيق نتائج إيجابية في البطولات المختلفة.

وشهدت فترة القيد الأولى، التي انطلقت في الخامس من الشهر الحالي، وتستمر حتى الأول من أيلول المقبل، نشاطا ملحوظا من جانب أندية الفيصلي والحسين إربد، والسلط والعربي وشباب الأردن، فيما لا تزال أندية الرمثا والجزيرة ودوقرة تتمهل قبل الإعلان عن صفقاتها الرسمية.

وشهدت سوق الانتقالات عددا من الصفقات الجديدة، إذ نجح الحسين إربد في ضم اللاعبين محمود شوكت، وأحمد ثائر، وصلاح الفرش، وعمر حضر، في الوقت الذي تعاقد فيه الفيصلي مع المدير الفني المصري طارق مصطفى، إلى جانب مجموعة من اللاعبين، هم: نور الروابدة، وإحسان حداد، وعبدالله الفاخوري، وأنس العوضات، ووسيم ريالات، ورزق بني هاني، ومحمد حداد.

كما أعلن الوحدات تعاقده مع المدير الفني وسيم البزور، فيما عزز السلط جهازه الفني بالتعاقد مع المدرب رائد عساف، إلى جانب ضم حارس المرمى أحمد الجعيدي واللاعبين محمد عبدالمطلب "بوغبا" وفيصل أبو شنب، وصهيب القاضي.

من جانبه، تعاقد العربي مع المدير الفني عماد رشاد، إلى جانب اللاعبين يوسف الرواشدة، وبكر كلبونة، وأحمد شديفات، ويزن الغرابلة، ومعتز عبيدات، ومحمد الحايك، وإبراهيم الأخرس.

أما شباب الأردن، فتعاقد مع المدرب الإسباني الكولومبي كارلوس ألبرتو إيشيفيري، إلى جانب المحترف الفلسطيني علي ربعي، والإكوادوري مايكل كاسيدو، ومحترفي جمهورية الدومينيكان جوردي دوران وساؤول كاسترو، إضافة إلى حمزة الشمالي وإسماعيل فريحات، في المقابل، أعلن البقعة تعاقده مع المدير الفني أمجد أبو طعيمة، ضمن تحضيراته للموسم الكروي الجديد.

ويتوقع أن يشهد سوق الانتقالات ارتفاعا ملحوظا في وتيرة المنافسة خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب انطلاق الموسم الكروي الجديد، الذي ينتظر أن يكون قويا ومثيرا، لا سيما أنه يأتي عقب المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2026.

وقال المدرب الوطني أسامة قاسم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن سوق الانتقالات يشهد حاليا منافسة لافتة بين الأندية، خصوصا الحسين إربد والفيصلي، مما يعزز التوقعات بموسم قوي، وبخاصة على صعيد دوري المحترفين.

وأضاف أن شح الموارد المالية لدى الأندية يدفعها إلى ترشيد التعاقدات، إلا أن الإمكانات المالية المتاحة لدى ناديي الحسين إربد والفيصلي تمنحهما فرصة أكبر لاستقطاب لاعبين مميزين، بانتظار دخول بقية الأندية في سوق الانتقالات وإبرام صفقات نوعية.

من جانبه، أكد اللاعب السابق قصي أبو عالية، أن المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني في كأس العالم تعزز التوقعات بموسم كروي قوي.

وقال، إن وصول منتخب "النشامى" إلى أعلى المستويات سيحفز جميع اللاعبين على بذل أقصى جهودهم مع أنديتهم خلال المنافسات المحلية، بهدف إثبات أحقيتهم بتمثيل المنتخب الوطني، الأمر الذي سينعكس إيجابا على المستوى الفني للدوري.