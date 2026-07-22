حزب عزم يعقد اجتماعا لمناقشة قانون الإدارة المحلية وقانون الملكية العقارية

خبرني - عقد المكتب السياسي والمجلس الاستشاري في حزب عزم، برئاسة الأمين العام ورئيس المكتب السياسي المهندس زيد نفاع، اجتماعا اليوم الأربعاء الموافق 22/7، بحضور أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة كتلة عزم النيابية وأعضاء المكتب السياسي والاستشاري في الحزب.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع لقاءً مع سعادة النائب خليفة الديات، رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب، عضو كتلة حزب عزم النيابية لبحث مشروع قانون الإدارة المحلية، ومناقشة إعداد ورقة سياسات تعكس رؤية حزب عزم بشأن القانون، تمهيدا لتقديمها إلى الجهات المعنية ضمن إطار الحوار الوطني والتشريعي.

وناقش المجتمعون مشروع قانون الملكية العقارية، إلى جانب استعراض ما يدور حول القانونين من حديث مجتمعي واسع يستوجب التوافق بما يحقق المصلحة الوطنية العليا وحقوق المواطنين المكتسبة والأهداف التنموية الاساس القائمة على اقرار القانونين.

واكد نفاع ان هذا الاجتماع جاء في إطار حرص الحزب على تعزيز الحوار المؤسسي حول مشاريع القوانين ذات الأولوية، وصياغة مواقف وسياسات تسهم في تطوير المنظومة التشريعية والإدارية بما يخدم المصلحة الوطنية. مؤكدا الثقة الكاملة بأعضاء كتلة حزب عزم البرلمانية واعضاء المكتب السياسي والمجلس الاستشاري لبناء توافق ايجابي نحو تعزيز المرحلة القادمة من الدورة البرلمانية وما سيعرض فيها من قوانين.