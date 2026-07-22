صحفي يفجر مفاجأة عن فيرّان توريس.. هذا ما حدث معه قبل هدفه التاريخي أمام الأرجنتين

خبرني - يعد مهاجم المنتخب الإسباني فيرّان توريس أحد أكبر الأسماء في عالم الرياضة حاليا، بعدما قاد هدفه منتخب بلاده لتجاوز الأرجنتين في نهائي كأس العالم يوم الأحد.

وجاء هذا الهدف التاريخي في وقت يواجه فيه توريس، بحسب التقارير، بعض الاضطرابات في حياته الشخصية. ففي 9 يوليو، نشر الصحفي التلفزيوني الإسباني المعروف خافي دي هويوس منشورا عبر حسابه على "إنستغرام"، قال فيه إن توريس وصديقته السابقة حاليا، مارتينا هانتر ألغويرو، قررا الانفصال قبل فوز إسبانيا على بلجيكا في ربع نهائي كأس العالم.

ونُقل عن دي هويوس قوله: "لقد تحدثت مع أشخاص مقربين منهما، وهم يؤكدون أن العلاقة انتهت، على الأقل في الوقت الحالي. فيرّان يستمتع حاليا بكونه أعزب خلال كأس العالم".

وأشار الصحفي المحلي أيضا إلى أنه رغم أن توريس وألغويرو لم يكونا مرتبطين بشكل رسمي، فقد شوهد الاثنان مؤخرا وهما يحتفلان معا في مدينة إيبيزا الإسبانية.

وكان دي هويوس أيضا أول من كشف في البداية عن وجود علاقة بينهما. وكانت ألغويرو قد أنهت للتو رحلة إلى بالي، وفقا لما أظهره نشاطها الأخير على "إنستغرام". لذلك، لا يبدو أنها كانت متحمسة للاحتفال بفوز توريس وإسبانيا بكأس العالم في بلادهما.

ولا شك أن هدف توريس في الدقيقة 106 هو أكبر هدف سيسجله في مسيرته على الإطلاق. وسيعود توريس، البالغ من العمر 26 عاما، إلى بلاده كبطل قومي، وأحد أكثر العازبين المرغوبين في البلاد حاليا.