صفارات الإنذار تدوي في السعودية والبحرين .. وتحذيرات للسكان

خبرني - دوّت صافرات الإنذار في البحرين والدمام بالسعودية محذرة من هجمات صاروخية وبالمسيّرات على قواعد أمريكية.

ففي البحرين، قالت وزارة الداخلية في بيان لها إن الصافرات دُوّيت كإجراء احترازي، دعت فيه المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن، مع التأكيد على متابعة التطورات عبر القنوات الرسمية.

وبحسب تلفزيون البحرين، تصدت منظومات الدفاع الجوي لاعتداءات جوية إيرانية في سماء البلاد.

وفي السعودية، أطلق الدفاع المدني إنذارا عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في الدمام، محذرا من خطر محتمل، قبل أن يعلن لاحقا زوال الخطر وعودة الأوضاع إلى طبيعتها في المدينة.