بصفقة تاريخية.. تشيلسي يكسر الرقم القياسي البريطاني في سوق الانتقالات

خبرني - أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع الدولي الإنجليزي مورغان روجرز قادما من أستون فيلا بعقد يمتد حتى عام 2033.

ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة ‌لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمتها بلغت 117 مليون جنيه إسترليني (157 مليون دولار)، ما يجعل روجرز أغلى لاعب بريطاني في التاريخ.

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" بأن قيمة صفقة انتقال روجرز إلى تشيلسي تجاوزت المبلغ الذي دفعه مانشستر سيتي لنوتنغهام فورست مقابل لاعب الوسط الإنجليزي إليوت أندرسون في وقت سابق من ⁠الشهر الجاري، والبالغ 116 مليون جنيه إسترليني.

وكانت الصفقة الأغلى في تاريخ تشيلسي سابقا هي ضم لاعب الوسط الإكوادوري موزيس كايسيدو من برايتون آند هوف ألبيون مقابل 115 مليون جنيه إسترليني عام 2023.

وقال روجرز في بيان نشره نادي تشيلسي "أنا متحمس للغاية. بالنسبة لي، تشيلسي هو أكبر ناد في لندن، وهو النادي الذي لطالما أعجبت به منذ طفولتي.. أنا متحمس جدا للمشروع مع المدرب الجديد، وبمجموعة اللاعبين الموجودة، وللاتجاه الذي يسير فيه النادي. لهذا السبب جئت إلى هنا، ولا أطيق الانتظار لبدء العمل".

ويرحل روجرز، الذي يجيد ‌اللعب ⁠على الجناح وفي مركز صانع اللعب، عن أستون فيلا بعد عامين، بعدما ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي في مايو الماضي، كما هز الشباك في الفوز 3-0 على فرايبورغ في المباراة النهائية، ليمنح أستون فيلا أول لقب أوروبي كبير له منذ عام 1982.

وسجل ⁠اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، 31 هدفا في 125 مباراة بقميص أستون فيلا منذ انضمامه من ميدلسبره عام 2024، كما خاض مباراته الدولية الأولى مع منتخب إنجلترا في وقت لاحق ⁠من ذلك العام.