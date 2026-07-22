وعود مجنونة لنجوم إسبانيا بعد التتويج بالمونديال

خبرني - كشف عدد من لاعبي منتخب إسبانيا عن وعود غريبة ومفاجئة كانوا قد قطعوها على أنفسهم قبل مونديال 2026 في حال التتويج، والتزموا بتنفيذها بعد تحقيق الحلم العالمي.

وكانت أبرز هذه الوعود من فيران توريس، صاحب هدف الفوز في النهائي أمام الأرجنتين، بعدما وعد قبل انطلاق المونديال بحلاقة شعره بالكامل في حال تتويج إسبانيا باللقب.

لكن المهاجم الإسباني تراجع لاحقا عن تنفيذ الوعد، وهو ما دفع الأميرة ليونور لممازحته خلال استقبال المنتخب في القصر الملكي، عندما سألته: "ألم تكن ستحلق شعرك؟"، ليرد مبتسما: "لا، لا".

أما مجموعة من لاعبي المنتخب الإسباني، اختاروا تنفيذ وعد أكثر جرأة، حيث قرر مارك كوكوريلا، أليكس باينا، بورخا إيغليسياس، ويريمي بينو رسم وشم يحمل صورة أو رمزا مرتبطا بالمدرب لويس دي لا فوينتي، تقديرا لدوره في قيادة المنتخب نحو اللقب العالمي.



لامين جمال.. لحية وجوائز للجماهير

النجم الشاب لامين جمال دخل قائمة أصحاب الوعود الطريفة، بعدما تعهد بترك لحيته وشاربه ينموان لمدة ثلاثة أسابيع احتفالا بالتتويج، إضافة إلى إجراء سحب لتقديم 100 سماعة رأس لمتابعيه وجماهيره.

تغيير الشكل على طريقة الأبطال

من جانبه، اختار الثنائي جافي وبيدري الاحتفال باللقب بطريقة مختلفة، بعدما وعدا بصبغ شعريهما بألوان جريئة ومميزة، في مشهد يعكس حالة الفرح الكبيرة التي يعيشها لاعبو إسبانيا بعد العودة إلى منصة التتويج العالمي.

يذكر أن إسبانيا توجت بلقب كأس العالم 2026 بعد فوزها على الأرجنتين بهدف دون مقابل، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليمنح "لا روخا" اللقب العالمي الثاني في تاريخها.