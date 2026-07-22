بعد تهديدهم للسعودية.. باكستان تحذر الحوثيين

خبرني - وجهت باكستان تحذيرا إلى حركة "أنصار الله- الحوثيون" اليمنية من أن أي هجوم على سفينة ترفع علم باكستان، أو على المصالح البحرية الباكستانية "سيعتبر تهديدا لأمننا القومي".

وأدانت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان "التهديدات الأخيرة التي أطلقها الحوثيون ضد السعودية والشحن التجاري في البحر الأحمر"، وذلك بعد أن أعلن الحوثيون فرض حظر بحري فوري على السعودية.

وشددت الوزارة على أن التهديدات ضد الشحن التجاري والتجارة مع السعودية غير مقبولة وتنتهك المبادئ الراسخة للقانون الدولي، وأعربت إسلام آباد عن قلقها الخاص إزاء التقارير المتعلقة بالتهديدات الموجهة ضد السفن المشاركة في التجارة المشروعة مع السعودية، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال تهدد الأمن الإقليمي، وتقوض حرية الملاحة، وتتحدى النظام البحري القائم على القواعد، وتعرض التدفق الحر للتجارة العالمية للخطر.

وأعلنت باكستان في بيانها أن أي عمل عدائي ضد السفن التي ترفع العلم الباكستاني أو المصالح البحرية الباكستانية سيعتبر تهديدا خطيرا للأمن القومي والمصالح السيادية للبلاد، محذرة من أن باكستان تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك الاستخدام القانوني للقوة، في ممارسة حق الدفاع عن النفس لحماية أصولها البحرية ومصالحها الوطنية، وذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، في رسالة واضحة بأن إسلام آباد لن تتهاون في حماية مصالحها في المنطقة.

كما أعربت عن قلقها العميق إزاء محاولات جر السعودية إلى الصراع في الشرق الأوسط، مع استمرار القتال بين الولايات المتحدة وإيران، التي استهدفت بدورها مواقع عسكرية أمريكية في بعض دول الخليج، وأكدت إسلام آباد دعمها الثابت لأمن واستقرار وسيادة المملكة العربية السعودية.

ودعت جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي وضمان سلامة وأمن الشحن البحري الدولي، مع التزامها بالحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد الإقليمي، في موقف يعكس حرص باكستان على الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وحماية مصالحها الاستراتيجية في البحر الأحمر والخليج.