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السفارة الأميركية بالأردن تجدد تحذيراتها

  • 22 تموز 2026
  • 16:37
السفارة الأميركية بالأردن تجدد تحذيراتها

خبرني  - جددت السفارة الأميركية في العاصمة الأردنية تحذيراتها للرعايا الاميركيين في المملكة.

وقالت السفارة انه يجب على المواطنين الأمريكيين مواصلة متابعة المعلومات الصادرة عن الحكومة الأردنية بشأن التهديدات المحددة والالتزام بالتعليمات، بما في ذلك صفارات الإنذار والتنبيهات الأخرى.

كما دعت الى متابعة جميع تحذيرات وإرشادات السفر الصادرة عن السفارة.

وبينت ان من اهم الإجراءات الواجب اتخاذها:

زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن للاطلاع على إرشادات السلامة العامة، بما في ذلك توضيحات حول صفارات الإنذار في حالات الطوارئ في الأردن.

تجنب جميع المظاهرات والتجمعات الكبيرة.

تجنب جميع المناطق التي تشهد تواجدًا أمنيًا كثيفًا.

متابعة وسائل الإعلام المحلية.

اتباع تعليمات السلطات المحلية.

التواصل مع شركة الطيران الخاصة بك مباشرة للحصول على تفاصيل تعديل الرحلة في حال تأثرت رحلتك.

توخي الحذر والبقاء في حالة تأهب في الاماكن المرتبطة علنًا بالولايات المتحدة.

الحفاظ على عدم لفت الانتباه (Keep a low profile).

التسجيل في برنامج "التسجيل للمسافر الذكي" (STEP) التابع لوزارة الخارجية. يربطك التسجيل في هذا البرنامج بالسفارة أو القنصلية الأمريكية لتصلك أحدث المستجدات الأمنية، كما يسهل على السفارة أو القنصلية الأمريكية الاتصال بك في حالات الطوارئ.

ونشرت السفارة ارقام الهاتف الخاصة بالحالات  الطارئة :

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