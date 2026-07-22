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  • أخطر عقارب الأردن يدخل طفلة إلى العناية الحثيثة.. ماذا حدث؟

أخطر عقارب الأردن يدخل طفلة إلى العناية الحثيثة.. ماذا حدث؟

  • 22 تموز 2026
  • 16:30
أخطر عقارب الأردن يدخل طفلة إلى العناية الحثيثة ماذا حدث
عقرب اللوريس الأصفر

خبرني  - دخلت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات إلى قسم العناية الحثيثة في مستشفى معان الحكومي، بعد تعرضها للدغة من عقرب اللوريس الأصفر، الذي يُعد من أخطر أنواع العقارب السامة في الأردن.

وأصيبت الطفلة، بحسب المعلومات، بتشنجات واستفراغ ونقص في الأكسجين، ما استدعى نقلها إلى المستشفى وإدخالها إلى العناية الحثيثة لتلقي العلاج.

ويصل عدد أنواع العقارب في العالم إلى أكثر من ألفي نوع، إلا أن ما بين 30 و40 نوعًا فقط تمتلك سموماً قد تكون قاتلة للإنسان.

وفي الأردن، يوجد 18 نوعًا من العقارب، بينها خمسة أنواع تُصنف على أنها شديدة السمية، ويُعد عقرب اللوريس الأصفر من أخطرها، إذ ينتشر في معظم مناطق المملكة، فيما تحتوي الأنواع الأخرى على سموم أخف تأثيرًا.
 

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