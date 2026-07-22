الشيخ مبارك فهد الجابر الصباح يعلن انطلاق حملة (خليجنا يزهو)

خبرني - أعلن المدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الشيخ مبارك فهد الجابر الصباح، انطلاق حملة «خليجنا يزهو» الإعلامية، التي تتضمن عملاً غنائياً فنياً موجهاً للأسرة الخليجية وخاصة شريحة الأطفال، بهدف تعزيز الهوية الخليجية المشتركة، وترسيخ قيم الانتماء والوحدة والتكاتف بين شعوب دول مجلس التعاون، من خلال محتوى إبداعي حديث يخاطب الأجيال الجديدة.



وأكد الشيخ مبارك الصباح أن العمل الغنائي يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، ليجسد رسالة فنية تعزز الوعي بوحدة المصير، وتبرز ما حققته دول مجلس التعاون من إنجازات وصمود في مواجهة التحديات والتهديدات.



وأوضح الشيخ مبارك أن العمل يمثل نموذجاً خليجياً معاصراً يجمع بين الهوية والإبداع والتقنيات الحديثة، حيث جرى توظيف التقنيات الحديثة المتطورة لدعم الجودة البصرية وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يواكب الأحداث الراهنة ويعزز حضور الرسالة الإعلامية الخليجية الهادفة لمخاطبة الأسرة الخليجية.



هذا ويشارك في تنفيذ العمل نخبة من المبدعين الخليجيين، إذ تولت منال الغربللي مهام المخرج الإبداعي، وأخرجه أحمد بودهام، فيما كتب كلماته ولحنه مشاري السريع، وأدته الفنانة مريم شهاب.