الطيران المدني : حركة العبور الجوي في الأجواء الأردنية كما هي

خبرني - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، أن حركة العبور الجوي عبر المجال الجوي الأردني تنتظم وفقا للجداول المعدة مسبقا.

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأربعاء، أوضح الفرجات، أن مركز الرادار التابع للهيئة تعامل مع 176 طائرة عبرت أجواء المملكة خلال الساعات الست الماضية، وتحديدا في الفترة بين الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، ما يعكس انتظام العمليات وكفاءة الإجراءات المتخذة.

وشدد على أن الهيئة تتابع عن كثب، وبمستوى عال من الجاهزية، أية تطورات قد تشهدها المنطقة، بالتنسيق التام والتعاون المستمر مع جميع الأجهزة المتخصصة، لضمان أمن وسلامة الطيران المدني في أجواء المملكة.