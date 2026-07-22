الأردن.. مذكرة نيابية تطالب بالالتزام باللباس اللائق في الأماكن العامة

خبرني - تبنى النائب فراس قبلان مذكرة نيابية تطالب الحكومة بإعداد مدونة ارشادية للذوق العام والسلوك واللباس اللائق في الأماكن العامة والمجمعات التجارية.

وأكدت المذكرة التي وقعها عدد كبير من النواب، أن تنسجم المدونة مع الدستور والقوانين النافذة واحترام الحريات الشخصية والخصوصية.

وقالت، إن الهدف من ذلك ليس تقييد الحريات، وإنما تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل والمحافظة على الطابع الأسري للأماكن العامة، وترسيخ الصورة الحضارية للمجتمع الأردني من خلال التوعية والتعاون مع الجهات المعنية، وضمن أحكام القانون.