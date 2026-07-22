التحقيق في 74 حادث عمل خلال 6 أشهر

خبرني - نفذت فرق التفتيش التابعة لمديرية السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل 7477 زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الحالي، أسفرت عن توجيه 3455 إنذارا وتحرير 782 مخالفة بحق منشآت خالفت أحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وبحسب تقرير مديرية السلامة والصحة المهنية في الوزارة، حققت المديرية خلال النصف الأول للعام الحالي في 74 حادث عمل بمختلف القطاعات، وذلك في سياق جهودها لمتابعة أسباب الحوادث وتعزيز إجراءات الوقاية في بيئات العمل.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة اعتمدت 536 مشرفا للسلامة والصحة المهنية، إلى جانب اعتماد 197 لجنة للسلامة والصحة المهنية داخل المؤسسات، ما يسهم في تعزيز تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ورفع مستوى الالتزام بها في بيئات العمل.

ولفت إلى أن المديرية تلقت 69 شكوى تتعلق بالسلامة والصحة المهنية، فيما سجلت 43 شكوى بشأن عدم توافر معايير السلامة والصحة المهنية في بعض مواقع العمل، إضافة إلى 38 بلاغا عن إصابات وحوادث عمل، كما قدمت الوزارة 13481 حالة من النصح والإرشاد للمؤسسات بهدف تعزيز الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.