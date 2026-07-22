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الأردن.. تجار مخدرات يجمعون تبرعات لليتامى!

  • 22 تموز 2026
  • 14:39
الأردن تجار مخدرات يجمعون تبرعات لليتامى

خبرني  - ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين مطلوبين لمحكمة أمن الدولة في قضايا مخدرات، بعد الاشتباه بهما أثناء ادعائهما جمع تبرعات لصالح جمعية تُعنى بالأيتام، وفق ما أوردته إذاعة محلية.

وبحسب الإذاعة، فإن أحد المواطنين اشتبه بشخص كان يجمع التبرعات أمام أحد المساجد، بعد أن لاحظ أن هيئته وأسلوبه لا يتناسبان مع طبيعة العمل الخيري، واطلع على كتاب التفويض الذي كان بحوزته، ليتبين أنه منتهي الصلاحية.

وأضافت أن المواطن طلب من الشخص إبراز هويته، إلا أنه ادعى أنها داخل مركبة كانت متوقفة بالقرب من الموقع، ما دفعه إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية، لتصل إحدى الدوريات إلى المكان.

وأشارت الإذاعة إلى أنه بعد التدقيق، تبين أن الهوية التي أبرزها الشخص لا تتطابق مع الاسم الوارد في كتاب التفويض، كما أظهرت عمليات التحقق أن الشخص وسائق المركبة مطلوبان لمحكمة أمن الدولة في قضايا مخدرات، وعُثر بحوزتهما على مواد مخدرة.

وأضافت أن تفتيش المركبة أسفر عن ضبط علب مواد غذائية معلبة كانا يوهمان المواطنين بأنهما يعتزمان توزيعها على المحتاجين، إلى جانب بطاقات ومنشورات تعريفية بالجمعية، فضلاً عن مبالغ نقدية، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة.
 

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