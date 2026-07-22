Orange Money وشركة الشرق الأوسط للتأمين توقعان مذكرة تفاهم للعمل على إطلاق خدمات تأمينية رقمية مبتكرة

خبرني - وقّعت كلٌ من Orange Money، المحفظة الإلكترونية المملوكة من قبل أورنج الأردن، وشركة الشرق الأوسط للتأمين، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التأمين في الأردن، مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية للعمل على إطلاق خدمات ومنتجات تأمين بتجربة رقمية ومبتكرة لتُمكّن زبائنها من الوصول لمثل هذه الخدمات بسهولة وسداد الرسوم المتأتية مباشرة عبر تطبيق المحفظة. ويأتي ذلك في إطار تعاون استراتيجي، بهدف تعزيز الابتكار في مجال تكنولوجيا التأمين (InsurTech) وتوسيع الوصول إلى الخدمات التأمينية عبر حلول رقمية مبتكرة.

ووقّع المذكرة رئيس مجلس إدارة Orange Money، المهندس فيليب منصور، ورئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للتأمين، السيد زيد قعوار، بحضور الرئيس التنفيذي لـ Orange Money، المهندسة هبة الشريف، والمدير العام لشركة الشرق الأوسط للتأمين، المهندس ماجد سميرات، إلى جانب ممثلين عن الشركتين.

وتتضمن الشراكة إطلاق منتج "حصين "التابع لشركة الشرق الأوسط للتأمين ضمن تطبيق المحفظة لتقديم خدمات تأمين رقمية مبتكرة تعزز التحول الرقمي، وبما يسهم في خدمة المجتمع والوصول للفئات المهمشة تأمينياً. ويعد منتج "حصين" أحد مخرجات الهاكاثون الابتكاري لتطوير منتجات التأمين الذي عُقد بتنفيذ من الـ UNDPوبشراكة البنك المركزي الأردني، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، ومعهد الدراسات المصرفية، وأكاديمية الفنتك الأردنية.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن ورئيس مجلس إدارة Orange Money، المهندس فيليب منصور، أن هذا التعاون يرتكز على دمج الحلول المالية الرقمية مع المنظومة التأمينية، مما يتيح لزبائن المحفظة الاستفادة من تغطيات تأمينية شاملة ومصممة بما يتناسب مع احتياجاتهم. وأضاف أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة الراسخ بتطوير حلول دفع رقمية آمنة وسلسة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي يقودها البنك المركزي الأردني، وتدعم توجهات المملكة نحو تطوير الاقتصاد الرقمي.

ومن طرفها، قالت الرئيس التنفيذي لـ Orange Money، المهندسة هبة الشريف: "تشكل هذه الشراكة كل ما نؤمن به في Orange Money، حيث تتمحور ركائزنا حول تقديم خدمات مالية رقمية شاملة تعتمد على الكفاءة والشمول المالي ومدعومة بأعلى معايير الحماية الرقمية. كما يعزز هذا التعاون الاستراتيجي التزامنا الراسخ بمواصلة إحداث أثر إيجابي على مجتمعاتنا المحلية وحرصنا على مواصلة منح زبائننا فرص متكافئة لتحسين جودة الحياة، فيعتبر الشمول التأميني خطوة محورية نحو عالم جديد من الابتكار الذي يدعم مسار التحول الرقمي الأردني."

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للتأمين، السيد زيد قعوار: "تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية شركة الشرق الأوسط للتأمين لبناء منظومة تأمينية أكثر تطوراً وشمولاً، ترتكز على الابتكار والتعاون مع شركاء استراتيجيين يسهمون في تقديم قيمة حقيقية للزبائن. ونؤمن بأن تكامل قطاعي التأمين والخدمات المالية الرقمية سيفتح آفاقاً جديدة لتوسيع الوصول إلى الخدمات التأمينية، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويواكب التحول الرقمي الذي تشهده المملكة."

ومن جهته، قال المدير العام لشركة الشرق الأوسط للتأمين، المهندس ماجد سميرات: "تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية في مسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها شركة الشرق الأوسط للتأمين، وانعكاساً لالتزامنا بتطوير حلول تأمينية مبتكرة تجعل الحصول على الحماية التأمينية أكثر سهولة ومرونة. ومن خلال تعاوننا مع Orange Money، نسعى إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدماتنا عبر قنوات رقمية موثوقة، بما يعزز الشمول التأميني ويرتقي بتجربة الزبائن، انسجاماً مع رؤيتنا في تقديم خدمات تأمينية عصرية تلبي احتياجات المجتمع وتواكب التطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية."

من الجدير بالذكر أن Orange Money تعد إحدى أكبر مزودي خدمات الدفع الإلكتروني في المملكة، مع أكثر من 1.7 مليون حساب محفظة وحصة سوقية تتجاوز 50%، إلى جانب تسجيلها أعلى عدد وقيمة من الحركات المالية عبر نظام "CliQ"، ما يعكس دورها في تعزيز مسيرة التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر كفاءة وشمولاً في الأردن.

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