ما الوصف الذي يطلقه نصف الأمريكيين على ترمب؟

خبرني - أظهر استطلاع جديد للرأي أن أكثر من نصف الأمريكيين يصفون الرئيس دونالد ترمب بأنه "خطير" بينما يصفه نحو نصفهم بأنه "فاسد وعنصري ومنفصل عن الواقع".

وبحسب استطلاع رأي جديد أجرته مجلة إيكونوميست بالتعاون مع مؤسسة يوغوف، ونشرت نتائجه أمس الثلاثاء، قال 52% من الأمريكيين إنهم يصفون ترمب بـ"الخطير"، واستخدم 49% كلمة "فاسد"، بينما استخدم 45% كلمتي "عنصري" و"منفصل عن الواقع" لوصفه.

لكن في المقابل، استخدم 45% من الأمريكيين كلمة "صادق"، و40% كلمة "ملهم"، و38% كلمة "ذكي" لوصفه.

عموما، كان الجمهوريون هم الأكثر استخداما للكلمات الإيجابية، بينما استخدم الديمقراطيون الكلمات السلبية لوصف ترمب.

كما أظهر الاستطلاع الجديد أن 54% من الأمريكيين غير راضين عن تعامل ترمب مع ملف الهجرة، بينما بلغت نسبة التأييد 39% فقط، فيما أعرب 54% من المستطلعين عن عدم رضاهم عن تعامل ترمب مع ملف العلاقات العرقية، بينما بلغت نسبة التأييد 32%.

والأسبوع الماضي، أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة واشنطن بوست بالتعاون مع مؤسسة إيبسوس أن الأمريكيين يُبدون استياء واسعا من تعامل ترمب مع القضايا الرئيسية، ويشعرون بضغوط مالية نتيجة غلاء المعيشة.

وبحسب استطلاع صحيفة واشنطن بوست، بلغ معدل تأييد ترمب الإجمالي 37%، وهو المعدل نفسه الذي كان عليه في أبريل/نيسان الماضي. فيما بلغت نسبة عدم الرضا عنه 61%.

أما بين الناخبين المسجلين، فبلغت نسبة تأييد ترمب 40%، بما يشير إلى تراجع قاعدة ترمب الشعبية.

وتماثل هذه النسب تلك المسجلة لترمب عند مغادرته منصبه عام 2021، بعد خسارته في انتخابات التجديد واقتحام أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي.